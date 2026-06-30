Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области

Вопросы строительства и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства обсудили во вторник, 30 июня, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Его провел Губернатор Вячеслав Федорищев.

Коммунальная сфера на федеральном уровне выделена как одно из ключевых направлений национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Это правильно, потому что для жителей качество жизни начинается не с отчетов и не с объемов финансирования, а с базовых вещей: чтобы банально в доме были тепло, вода и свет, – уверен Губернатор. – В Самарской области в этом году по линии ЖКХ идет значительный объем работ. С одной стороны, это возможность системно обновить инфраструктуру, которая десятилетиями накапливала износ. С другой – это высокий риск по срокам и качеству выполнения работ, компетентности подрядчиков, синхронизации работ ресурсоснабжающих организаций и восстановлению благоустройства, особенно в Самаре».

Все эти вопросы находятся на особом контроле. Тем более, что в этом году в Самарской области в работе находятся 25 объектов капитального ремонта и строительства в сфере ЖКХ. «Ключевая задача этого строительного сезона – обеспечить ввод 10 завершаемых объектов и выполнить план по перекладке порядка 70 километров сетей по всей области, – отметил в своем докладе министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Виталий Брижань. – Основные контракты заключены, подрядчики – на площадках, идет закупка и поставка материалов, выполнение строительно-монтажных работ».

На особом контроле находится выполнение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и подготовка к предстоящему отопительному сезону. По словам министра, к зиме запланирована замена еще 136 километров сетей.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в работе находятся 15 объектов. До конца года планируется завершить строительство 10 общей протяженностью 65 километров. Еще 5 объектов – переходящие на последующие годы.

«Отдельная зона внимания – Дубовый Умет. С учетом технологической сложности объекта функции заказчика передаются на региональный уровень – в Управление капитального строительства. Это позволит усилить технический контроль и снизить риски по качеству и срокам выполнения работ», – считает Виталий Брижань.

Губернатор поручил министерству строительства региона завершить подготовку интегральной оценки по объекту в селе Дубовый Умет и представить согласованный план передачи функций заказчика на региональный уровень с указанием сроков и ответственных.

Во время рассмотрения вопроса затронули ход ремонта на крупных объектах водоснабжения. Все работы идут по графику. Уже на 91 % готов водозабор в поселке Комсомольский Кинельского района, на 79 % выполнен капитальный ремонт водовода в Красном Яру и на 74 % – в Шентале.

Помимо прочего, благодаря казначейским инфраструктурным кредитам в этом году ведется реализация еще 10 крупных инфраструктурных объектов в сфере ЖКХ. Из них 4 – по перекладке почти четырех километров сетей теплоснабжения – должны завершить до конца декабря.

Министр отметил, что жителей волнует не только перекладка труб, устранение аварий на сетях, но и сроки восстановления благоустройства. Особенно это касается областной столицы. На сегодняшний день благоустройство по временной схеме остается на 193 участках, значительная часть которых находятся в Промышленном, Кировском и Советском районах Самары.

«Администрации Самары совместно с ресурсоснабжающими организациями в срок до 20 июля представить график восстановления благоустройства после земляных работ с указанием адресов, сроков временного и постоянного восстановления. Мы эту работу в прошлом году наладили. Прошу еще раз собрать все компании и еще раз акцентировать на этом их внимание, – поручил Вячеслав Федорищев. – Министерству энергетики и ЖКХ – обеспечить еженедельный мониторинг восстановления благоустройства после работ на инженерных сетях».

В части подготовки к отопительному сезону Виталий Брижань доложил, что реконструкция теплотрассы на пересечении улицы Димитрова и Московского шоссе в Самаре достигла 35 % технической готовности. Полностью работы должны завершиться в октябре. В Отрадном по улице Спортивной готовность составляет 45 %, в 27А квартале Тольятти ремонт теплотрассы завершен на 48 %.

Также, Губернатор поручил министерству энергетики и ЖКХ региона в срок до 6 июля сформировать перечень объектов коммунальной инфраструктуры с риском отклонения от сроков, включая объекты с низкой строительной готовностью. Соответствующую информацию Вячеслав Федорищев попросил передать в Прокуратуру Самарской области для разбирательства с компаниями, которые саботируют работу. «Допускать перенос сроков и не вводить объекты в эксплуатацию вовремя мы не можем. Это наша первоочередная задача, наша с вами ответственность», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона также отметил, что важно комплексно формировать комфортную среду в городах и поселениях. Напомним, с 21 апреля по 12 июня проходило Всероссийское голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Самарской области голосование проводилось в 33 муниципальных образованиях. Участие в нем приняли свыше 470 тысяч жителей региона. По его итогам в 2027 году будут благоустроены 76 общественных пространств. «Активность жителей была очень высокой. Это прямой запрос населения на конкретные изменения в городской среде. Люди сами определили, какие территории для них важны: скверы, парки, аллеи, детские зоны отдыха, общественные пространства в опорных населенных пунктах. Искренне благодарю каждого жителя, принявшего участие в голосовании, – обратился Вячеслав Федорищев. – Теперь наша задача – чтобы этот выбор не остался просто результатом голосования, а был качественно и своевременно реализован. При этом в приоритете – завершение объектов, запланированных на 2026 год».

Губернатор поручил руководителю регионального минжкх вместе главами муниципальных образований в кратчайшие сроки обеспечить включение в муниципальные программы формирования комфортной городской среды всех 76 территорий, признанных победителями голосования, приступить к подготовке документации для проведения торгов и обеспечить контрактацию объектов в срок до 1 марта 2027 года.

Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил обеспечить участие жителей региона в качестве общественных экспертов при реализации проектов благоустройства, включая обсуждение проектных решений, контроль качества и приемку выполненных работ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области