Сотрудники ГУ МЧС СО проверили пожарную безопасность  одного из ТРЦ Самары

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проверили пожарную безопасность одного из ТРЦ Самары с запуском системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В реальной чрезвычайной ситуации важна каждая секунда. Если сигнализация сработает на несколько секунд позже или дверь эвакуационного выхода окажется заблокированной – последствия могут быть трагическими. Поэтому так важно, чтобы все системы пожарной безопасности объекта работали слаженно и безотказно.

«Сегодня мы провели испытания противопожарной защиты в торгово-развлекательном центре: роверили систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией, систему противодымной защиты. От их правильного функционирования зависит быстрая и безопасная эвакуация людей и предотвращение распространения огня на объекте с массовым пребыванием людей», – сказал инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ИПЛ Главного управления МЧС России по Самарской области Андрей Шпаков.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области