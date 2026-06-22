Сотрудники регионального МЧС присоединились к акции "Свеча памяти"

22 июня – день, который навсегда останется в нашей памяти как начало Великой Отечественной войны.
В этот скорбный день вся Россия склоняет головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за свободу и мирное небо над головой.
В ночь на 22 июня, в знак глубокого уважения и вечной памяти о героях, по всей стране зажглись тысячи свечей.
Не остались в стороне и сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.
Вместе со всей страной, они приняли участие в акциях "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны".
У Вечного огня на площади Славы в Самаре сотрудники МЧС почтили память погибших минутой молчания.
Возложение цветов и зажжение свечей стало для них символом нерушимой связи поколений и данью уважения мужеству и самоотверженности тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны.
Фото: ГУ МЧС СО