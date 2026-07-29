За прошедшие сутки в регионе пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 9 пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 9 пожаров, в том числе:



В Железнодорожном районе Самары горела квартира на площади 50 кв.м. Погиб мужчина 1991 г.р.

В Кировском районе Самары горело неэксплуатируемое строение на площади 150 кв.м.

В с.п. Подстепки м.р. Ставропольский горели деревянные поддоны на площади 5 кв.м.

В селе Печерские Выселки м.р. Сызранский горел мусор в овраге на площади 20 кв.м.

В Чапаевске горели автомобильные покрышки на площади 10 кв.м.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 5 раз.



На водных объектах зарегистрировано два происшествия.



Телефоны пожарных и спасателей , 101, 112.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области