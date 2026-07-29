Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, как алкоголь влияет на печень

Как алкоголь влияет на печень? Об этом рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова:



"Когда алкоголь попадает в организм, около 90% его метаболизма берёт на себя печень. Здесь этанол превращается в ацетальдегид - вещество, которое в 10–30 раз токсичнее самого алкоголя. Дальше другой фермент должен превратить ацетальдегид в безопасную уксусную кислоту, но скорость этих реакций ограничена. При хроническом употреблении алкоголя или больших дозах печень не успевает всё переработать, и токсическая нагрузка растёт.



Развитие алкогольной болезни печени включает несколько этапов:

Стеатоз (жировая дистрофия). В клетках печени накапливаются капли жира, орган увеличивается. Часто протекает бессимптомно, и человек не подозревает о проблеме. На этой стадии при полном отказе от алкоголя печень способна восстановиться примерно за 2–4 недели.

Алкогольный гепатит. Если употребление продолжается, развивается воспаление и начинается гибель клеток печени. Могут появиться боль в правом подреберье, тошнота, слабость, желтуха. На этой стадии изменения уже могут стать необратимыми.

Цирроз. Финальная стадия: здоровая ткань замещается рубцовой. Печень теряет способность нормально выполнять свои функции. Сам по себе цирроз необратим, но если человек прекращает прием алкоголя, это может замедлить прогрессирование болезни.



Сопутствующие состояния, такие как ожирение, метаболический синдром, хронические вирусные гепатиты (B, C), создают дополнительную нагрузку и ускоряют развитие болезни.



Неполноценное питание усугубляет поражение. Также опасно сочетать алкоголь с приёмом других лекарств, их метаболизм в печени конкурирует, и риск повреждения резко возрастает.



Самый надежный способ избежать рисков – полностью отказаться от алкоголя."

Фото: минздрав СО