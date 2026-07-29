Двое учителей из Самары приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики

Двое учителей физики из Самары — Анна Кудряшова из лицея «Технический» и Елена Павлова из школы № 174 им. И.П. Зорина — приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики «Предметная компетентность учителя физики в современной школе».

Она прошла на базе первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского — филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Усть-Лабинске и объединила более 130 педагогов со всей страны.

В рамках школы педагоги приняли участие в лекциях и мастер-классах, посвященных передовым методикам и технологиям преподавания физики, обсудили актуальные вопросы преподавания, разобрали олимпиадные задачи и задания ЕГЭ. Одним из ключевых событий стало выступление Андрея Федянина — члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой нанофотоники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: пресс-служба администрации Самары