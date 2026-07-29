Я нашел ошибку
Главные новости:
29 июля состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.
В губернии состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов
Зам. главного врача по медчасти Самарского областного клинического наркодиспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова: "Когда алкоголь попадает в организм, около 90% его метаболизма берёт на себя печень".
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, как алкоголь влияет на печень
Фотоконкурс «Русская цивилизация» призван объединить фотографов России и всего мира. Впервые он был проведен в 2017 году, и его популярность растет.
Идёт прием работ на Х Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Двое учителей физики из Самары — Анна Кудряшова из лицея «Технический» и Елена Павлова из школы № 174 им. И.П. Зорина — приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики «Предметная компетентность учителя физики в современной школе».
Двое учителей из Самары приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики
В Центральной городской библиотеке им.Е.И.Аркадьева открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой. Экспозиция представляет собой яркий калейдоскоп стран, городов и людей.
В Сызрани открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой
29 июля в 13:01 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на въезде в село Майское.
В Пестравском районе сегодня горела трава
Температура воздуха 30 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +22, +24°С.
30 июля в регионе  дождь, местами гроза, +26°С
В завершение мероприятия начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов обратился к молодым сотрудникам, отметив, что не стоит бояться брать на себя ответственность.
В УФСИН СО состоялся слёт молодых сотрудников, посвящённый памяти Евгения Бородина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.7
0.68
EUR 89.63
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Пестравском районе сегодня горела трава

170
29 июля в 13:01 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на въезде в село Майское.

Сегодня в 13:01 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на въезде в село Майское.
Оперативно к месту вызова выехал расчет пожарно-спасательной части № 125.
По прибытии было установлено, что произошло возгорание сухой травы на площади 300 квадратных метров.
На тушение были поданы 2 ствола «Б» и 1 ранцевый огнетушитель.
В 13:13 пожар был локализован, в 13:18 – ликвидировано открытое горение. Была задействована 1 единица техники и 3 человека личного состава.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:   пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
269
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
304
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
346
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
297
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
29 июля 2026  10:44
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
377
Весь список