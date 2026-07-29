В Пестравском районе сегодня горела трава

Сегодня в 13:01 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на въезде в село Майское.

Оперативно к месту вызова выехал расчет пожарно-спасательной части № 125.

По прибытии было установлено, что произошло возгорание сухой травы на площади 300 квадратных метров.

На тушение были поданы 2 ствола «Б» и 1 ранцевый огнетушитель.

В 13:13 пожар был локализован, в 13:18 – ликвидировано открытое горение. Была задействована 1 единица техники и 3 человека личного состава.

К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»