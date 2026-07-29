В УФСИН СО состоялся слёт молодых сотрудников, посвящённый памяти Евгения Бородина

В УФСИН России по Самарской области состоялся слёт молодых сотрудников, посвящённый памяти Евгения Николаевича Бородина. Мероприятие объединило молодых специалистов учреждений уголовно-исполнительной системы региона.



В рамках слёта для участников была организована открытая диалоговая площадка с почётными гостями, среди которых Герой Российской Федерации Игорь Валентинович Станкевич, ветеран уголовно-исполнительной системы Валерий Сергеевич Яковлев и другие приглашённые спикеры.

По словам Героя Российской Федерации Игоря Валентиновича Станкевича, не имеет значения, в каком ведомстве проходит служба, всех, кто посвятил свою жизнь служению России, объединяют любовь к Родине, ответственность за её будущее, верность долгу и готовность выполнять поставленные задачи в любых условиях.



В завершение мероприятия начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов обратился к молодым сотрудникам, отметив, что не стоит бояться брать на себя ответственность. Он подчеркнул, что именно готовность принимать решения, добросовестно выполнять служебные обязанности и постоянно стремиться к профессиональному развитию позволяет добиваться высоких результатов во благо Отечества.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО