В Минпромторге региона обсудили масштабирование бережливых технологий на социальную сферу в 2026 году

Сегодня врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел расширенное совещание по вопросам реализации федерального проекта «Производительность труда» в социальной сфере региона.

В обсуждении приняли участие руководители и представители всех ведомств Самарской области, оказывающих социальные услуги населению: социально-демографической и семейной политики, здравоохранения, образования, спорта, культуры, а также эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Решением Президента РФ Владимира Путина с 2025 года национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» (частью которого является федеральный проект «Производительность труда») был масштабирован на непроизводственный сектор — школы, больницы, МФЦ, учреждения культуры, спорта и соцзащиты.

Координацию этой работы в регионе осуществляет областной Минпромторг. В текущем году для социальной сферы Самарской области в рамках проекта установлены 8 целевых показателей и 4 ключевых результата.

Для ускорения процессов модернизации Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций сформировали базу из 20 типовых, «коробочных» решений и более 100 лучших практик, адаптированных для образования, культуры, спорта и соцобслуживания.

Эти методики содержат пошаговые инструкции для самых разных процессов: от оптимизации библиотечного фонда и организации концертной деятельности до повышения эффективности работы центров социальной помощи на дому. Помощь во внедрении данных технологий на местах оказывают специалисты регионального РЦК. Они консультируют сотрудников, оптимизируют процессы, стандартизируют операции, помогают с логистикой, навигацией и интеграцией цифровых решений.

Глава Минпромторга Денис Гурков заслушал доклады руководителей ведомств о текущем статусе реализации дорожных карт и потенциальных рисках, способных замедлить темпы модернизации.

Так, представитель министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна Писарева доложила, что для их ведомства установлен ключевой показатель — «Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника». Она отметила, что в регионе уже проведена масштабная диагностика всей системы соцобслуживания.

«Мы провели большую аналитическую работу, мониторинг, составили подробную дорожную карту и выявили ключевые барьеры — так называемые «болевые точки», которые приводят к временным потерям и снижают эффективность труда соцработников», — сообщила Татьяна Писарева.

Подводя итоги обсуждения, Денис Гурков акцентировал внимание на том, что оптимизация не должна превращаться в формальную погоню за цифрами.

«Нам важно не просто выполнить все контрольные показатели федерального проекта «Производительность труда». Важно повышать эффективность в социальной сфере без малейшего ущерба для качества и доступности услуг, — подчеркнул Денис Гурков. — Речь идет не о дополнительной нагрузке на сотрудников, а о правильной организации процессов, устранении бумажной рутины и дублирующих операций, внедрении цифровых и бережливых решений. Наша задача — убрать всю лишнюю бюрократию с помощью инструментов бережливого производства. Освободившееся время сотрудники социальных служб направят на заботу о пожилых людях, многодетных семьях и инвалидах. Именно на это нацелен национальный проект».

По итогам совещания Денис Гурков поручил профильным ведомствам обеспечить безусловное выполнение всех контрольных показателей 2026 года при сохранении высокого качества предоставляемых услуг. Необходимую методическую и практическую поддержку учреждениям на всех этапах продолжат оказывать эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Фото: пресс-служба администрации Самары