Книжная выставка в СОУНБ познакомит читателей с самыми необычными словарями

1 августа в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Всё знают словари?». Она продемонстрирует эволюцию словарей, подчеркнёт их культурную значимость и раскроет многогранность русской словесности.

Посетители экспозиции смогут увидеть в словарях нечто большее, чем просто книги с перечнем слов и изречений. Они могут выступать ключом к тайнам различных профессий, предложить читателям путешествие в прошлое, сориентировать в лабиринте архаизмов и даже современного сленга.

Выставка «Всё знают словари?» будет представлена в формате «от классики к экзотике». В ней будет несколько тематических разделов, посвящённых конкретным разновидностям словарей. Гости смогут познакомиться не только с классическими толковыми и грамматическими словарями Даля, Ожегова, Ушакова, но и с узконаправленными изданиями. Некоторые раскроют тайны различных профессий и отраслей, другие проводят в мир диалектов и говоров, третьи предложат совершенно необычные идеи, например, лексикон писателя.

Выставка «Всё знают словари?» будет доступна для посещения с 1 августа по 31 октября 2026 года.

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Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы.

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Фото: пресс-служба СОУНБ