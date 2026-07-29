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️На базе Безенчукской больницы готовится открытие современного дневного стационара медицинской реабилитации

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Такое специализированное подразделение будет единственным среди центральных районных больниц. С отделением ознакомился руководитель ведомства Андрей Орлов в рамках рабочего визита в Безенчукский район.

Такое специализированное подразделение будет единственным среди центральных районных больниц. С отделением ознакомился руководитель ведомства Андрей Орлов в рамках рабочего визита в Безенчукский район.

Как отметил министр, сегодня учреждение развивается как межмуниципальный районный центр, где оказываются необходимые виды помощи, в том числе и специализированные.

"В этом году при поддержке главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева принято решение организовать на базе больницы дневной стационар медицинской реабилитации для взрослого населения. Реабилитационную помощь здесь будут получать в том числе наши защитники, вернувшиеся со специальной военной операции. Уже поступила большая часть необходимого оборудования, и отделение будет функционировать в отремонтированных помещениях. Ремонт продолжается, готовим к открытию дневной стационар для проведения медицинской реабилитации".

Руководитель ведомства подчеркнул, что работа по развитию больницы продолжится благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и поддержке регионального Правительства.

"В этом году смонтировали долгожданный современный компьютерный томограф, который необходим для проведения исследований жителям района и близлежащих территорий. Также ранее установили новый флюроографический аппарат, цифровой маммограф и рентген - аппарат. У Безенчукской больницы хорошие перспективы для развития и мы поможем совершенствовать ее работу в части создания современных условий для пациентов и медицинских работников, оснащения новой медтехникой, расширения видов оказываемой помощи", - пояснил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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