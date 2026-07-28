В 2026 году СамГМУ обучит порядка тысячи врачей по программам, созданным по оперативным запросам практического здравоохранения

В Институте профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИПО СамГМУ) реализуются программы повышения квалификации (ППК), сформированные на основе оперативных запросов от практического здравоохранения. Такой подход позволяет быстро закрывать реальные дефициты компетенций у врачей региона.

В первом полугодии 2026 года ИПО организовал 38 образовательных циклов по 24 программам повышения квалификации для специалистов медицинских организаций Самарской области. Среди ключевых тем – лапароскопические операции при глубоком эндометриозе и при миомах матки, послеродовые кровотечения с пошаговым алгоритмом действий, регионарная анестезия экспертного уровня под контролем ультразвука, междисциплинарное взаимодействие, ранняя диагностика и хирургическое лечение атеросклеротического поражения ветвей дуги аорты, хирургическая безопасность, реконструктивная хирургия дискинезии и рубцовых стенозов трахеи. На сегодняшний день обучение на этих программах успешно прошли 450 медицинских специалистов.

К обучению были привлечены спикеры федерального уровня, среди которых профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин, профессор, торакальный и абдоминальный хирург Шаген Даниелян, акушер-гинеколог, хирург Андрей Дубинин.

Во втором полугодии 2026 года институт планирует обучить ещё порядка 500 слушателей. В планах – программы по нарушениям родовой деятельности с акцентом на диагностику и современную коррекцию, современным критериям оценки состояния плода в родах с практическим курсом на симуляционных платформах и тренажёрах, экстренной абдоминальной патологии в свете актуальных клинических рекомендаций, а также междисциплинарному взаимодействию в лечении нагноительных заболеваний лёгких и плевры.

Ежегодно в СамГМУ по программам дополнительного профессионального образования проходят обучение порядка 17 тысяч человек. Так, в 2025 году квалификацию повысили 15 770 слушателей, на программах профессиональной переподготовки обучились 1 705 специалистов. Кроме того, 8 500 профессионалов приняли участие (онлайн и офлайн) в образовательных мероприятиях ИПО СамГМУ - всероссийских, международных и региональных конференциях. 3 500 студентов, ординаторов и врачей прошли обучение в Федеральном аккредитационном центре СамГМУ (ФАЦ) на базе собственного вивария, учебно-экспериментальной операционной, симуляционного и кадаверного центра. ФАЦ СамГМУ провел 17 авторских мастер-классов, в том числе с участием экспертов-практиков мирового уровня. Более 200 студентов, преподавателей, сотрудников вуза, врачей и жителей Самары получают лингвистические и IT-специальности и изучают иностранные языки в Лингвистическом центре СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ