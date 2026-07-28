В 2026 году СамГМУ обучит порядка тысячи врачей по программам, созданным по оперативным запросам практического здравоохранения

Я нашел ошибку
Главные новости:
27 июля в Самаре проверили ход подготовки к отопительному сезону детских соцучреждений.
60 детсадов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.
Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области
На совещании в Правительстве региона, которое провел первый заместитель Губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, рассмотрели концепции развития исторического поселения Самары.
Развитие исторического поселения Самары обсудили на совещании облправительства
Живешь в Тольятти, любишь гандбол и у тебя много свободного времени летом: Добровольческое движение Тольятти  проводит набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России.
В Тольятти идет набор волонтеров для работы на Спартакиаде народов России
В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.
В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины
Одним из центральных событий фестиваля станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX–XX веков из собрания Музея-заповедника "Абрамцево"».
В  селе Ширяево состоится фестиваль искусств «Репин навсегда», посвященный дню рождения Ильи Репина
В пресс-центре медиаагентства «Самара 450» прошла встреча, посвящённая предстоящим соревнованиям.
 В Самаре прошла встреча, на которой рассказали о подготовке к Спартакиаде 2026
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни скончалась медицинская сестра консультативного отделения №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Людмила Дмитриевна Аринина.
Скончалась медсестра консультативного отделения №1 Самарского  онкодиспансера Людмила Аринина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.02
-0.01
EUR 88.76
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2026 году СамГМУ обучит порядка тысячи врачей по программам, созданным по оперативным запросам практического здравоохранения

374
В ИПО СамГМУ реализуются программы повышения квалификации, сформированные на основе оперативных запросов от практического здравоохранения. Такой подход позволяет быстро закрывать реальные дефициты компетенций у врачей региона.

В Институте профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИПО СамГМУ) реализуются программы повышения квалификации (ППК), сформированные на основе оперативных запросов от практического здравоохранения. Такой подход позволяет быстро закрывать реальные дефициты компетенций у врачей региона.

В первом полугодии 2026 года ИПО организовал 38 образовательных циклов по 24 программам повышения квалификации для специалистов медицинских организаций Самарской области. Среди ключевых тем – лапароскопические операции при глубоком эндометриозе и при миомах матки, послеродовые кровотечения с пошаговым алгоритмом действий, регионарная анестезия экспертного уровня под контролем ультразвука, междисциплинарное взаимодействие, ранняя диагностика и хирургическое лечение атеросклеротического поражения ветвей дуги аорты, хирургическая безопасность, реконструктивная хирургия дискинезии и рубцовых стенозов трахеи. На сегодняшний день обучение на этих программах успешно прошли 450 медицинских специалистов.

К обучению были привлечены спикеры федерального уровня, среди которых профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин, профессор, торакальный и абдоминальный хирург Шаген Даниелян, акушер-гинеколог, хирург Андрей Дубинин.

Во втором полугодии 2026 года институт планирует обучить ещё порядка 500 слушателей. В планах – программы по нарушениям родовой деятельности с акцентом на диагностику и современную коррекцию, современным критериям оценки состояния плода в родах с практическим курсом на симуляционных платформах и тренажёрах, экстренной абдоминальной патологии в свете актуальных клинических рекомендаций, а также междисциплинарному взаимодействию в лечении нагноительных заболеваний лёгких и плевры.

Ежегодно в СамГМУ по программам дополнительного профессионального образования проходят обучение порядка 17 тысяч человек. Так, в 2025 году квалификацию повысили 15 770 слушателей, на программах профессиональной переподготовки обучились 1 705 специалистов. Кроме того, 8 500 профессионалов приняли участие (онлайн и офлайн) в образовательных мероприятиях ИПО СамГМУ - всероссийских, международных и региональных конференциях. 3 500 студентов, ординаторов и врачей прошли обучение в Федеральном аккредитационном центре СамГМУ (ФАЦ) на базе собственного вивария, учебно-экспериментальной операционной, симуляционного и кадаверного центра. ФАЦ СамГМУ  провел 17 авторских мастер-классов, в том числе с участием экспертов-практиков мирового уровня. Более 200 студентов, преподавателей, сотрудников вуза, врачей и жителей Самары  получают лингвистические и IT-специальности и  изучают иностранные языки в Лингвистическом центре СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
06 июля 2026, 17:15
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за... Здравоохранение
1719
С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для посетителей и пациентов.
30 июня 2026, 14:52
В Клиниках СамГМУ появится бесплатный Wi‑Fi для пациентов
С 1 июля в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начнет работать сеть беспроводного интернета для... Здравоохранение
1727
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR).
26 июня 2026, 15:26
СамГМУ подтвердил соответствие международным стандартам образования по итогам мониторинга
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) Минздрава России успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве... Здравоохранение
2078
Здравоохранение
В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.
28 июля 2026  17:37
В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины
165
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни скончалась медицинская сестра консультативного отделения №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Людмила Дмитриевна Аринина.
28 июля 2026  16:44
Скончалась медсестра консультативного отделения №1 Самарского  онкодиспансера Людмила Аринина
223
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова:
28 июля 2026  15:43
28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
212
В ИПО СамГМУ реализуются программы повышения квалификации, сформированные на основе оперативных запросов от практического здравоохранения. Такой подход позволяет быстро закрывать реальные дефициты компетенций у врачей региона.
28 июля 2026  14:20
В 2026 году СамГМУ обучит порядка тысячи врачей по программам, созданным по оперативным запросам практического здравоохранения
374
Заведующий онкологическим отделением опухоли головы и шеи №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Синотин: на ранних стадиях данные опухоли головы и шеи излечимы в 80-90% случаев.
27 июля 2026  15:47
Врач Самарского онкодиспансера назвал факторы риска рака головы и шеи, которые можно контролировать
789
Второй этап организован на базе пяти медучреждений -   в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.
24 июля 2026  18:29
В регионе: углубленную диспансеризацию прошли около 2000 участников СВО в этом году
1557
Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения опухолей головного мозга. Об этом рассказали специалисты в день сохранения здоровья мозга.
24 июля 2026  16:45
Онкологи Самары рассказали о современных методах борьбы с опухолями головного мозга
1386
Заведующая центром здоровья, врач-терапевт, врач-гериатр Самарской городской больницы №10 Анна Курпита:
24 июля 2026  14:25
Врачч-гериатр Самарской горбольницы назвала 8 рекомендаций, как помочь замедлить старение мозга
1347
В министерстве здравоохранения под председательством министра Андрея Орлова состоялось совещание с руководителями сестринской службы медицинских организаций региона.
23 июля 2026  17:29
Будущее сестринского дела: специалисты обсудили кадры, наставничество и новые стандарты
1305
Врач анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Екатерина Василева:
23 июля 2026  15:10
Первая помощь при инсульте: рекомендации врача Тольяттинской станции скорой медицинской помощи
1460
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 28 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.
28 июля 2026  18:18
Вячеслав Федорищев и Герман Греф подписали соглашение о развитии искусственного интеллект в Самарской области
103
В Самаре температура воды в Волге +23 градуса
28 июля 2026  12:59
В Самаре температура воды в Волге +23 градуса
297
Пользователи Госуслуг начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды
28 июля 2026  12:49
Пользователи Госуслуг начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды
320
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
27 июля 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
607
На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих компаний в регионе.
27 июля 2026  19:17
Губернатор Вячеслав Федорищев одобрил предложение о корректировке подхода к работе с недобросовестными УК в регионе
1029
Весь список