Фильмы, которые смогут увидеть самарцы в кинотеатре "Филин" на набережгой на этой неделе

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



29 июля (среда):

17.00-18.30 «Женитьба Бальзаминова» (1964г, 6+)

18.40-20.20 «Брак по-итальянски» (1964г., 12+)

20.30-22.30 «Король говорит!» (2010г., 16+)



30 июля (четверг):

17.00-17.35 «Судьба одна на всех» (документальный, 2025г.,12+)

17.45-20.25 «…А зори здесь тихие» (1972г, 12+)

20.35-22.30 «Век Адалин» (2015, 16+)



31 июля (пятница):

17.30 – 17.50 «Баранкин, будь человеком!» (1963г., 0+)

18.00 – 19.55 «Сабрина» (1954г., 12+)

20.00 – 22.40 «Мастер и Маргарита» (2025г., 18+)



1 августа (суббота) Детский день:

16.30-17.30 Мультфильмы (1.«Мойдодыр» (1954г, 0+), 2. «Гуси-лебеди» (1949г,0+), 3. «Дед Мороз и лето» (1969г, 0+)

17.40-18.55 «Приключения желтого чемоданчика» (1970г., 0+)

19.00-20.25 «Все псы попадают в рай»

(1989г., 6+)

20.35-22.30 «Расправь крылья» (2019г., 6+)



2 августа (воскресенье):

17.00 – 17.30 Мультфильмы (1. «Паровозик из Ромашково» (1967г, 0+), 2. «Шапокляк» (1974г, 0+)

17.40 – 20.00 «Вокзал для двоих» (1982г, 12+)

20.10 – 22.25 «Афганский излом» (1991г., 18+)

Фото: Самарская набережная