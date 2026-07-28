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Фильмы, которые смогут увидеть самарцы в кинотеатре "Филин" на набережгой на этой неделе

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 Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с  29 июля по 2 августа.

 Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!

29 июля (среда):
17.00-18.30 «Женитьба Бальзаминова» (1964г, 6+)
18.40-20.20 «Брак по-итальянски» (1964г., 12+)
20.30-22.30 «Король говорит!» (2010г., 16+)

30 июля (четверг):
17.00-17.35 «Судьба одна на всех» (документальный, 2025г.,12+)
17.45-20.25 «…А зори здесь тихие» (1972г, 12+)
20.35-22.30 «Век Адалин» (2015, 16+)

31 июля (пятница):
17.30 – 17.50 «Баранкин, будь человеком!» (1963г., 0+)
18.00 – 19.55 «Сабрина» (1954г., 12+)
20.00 – 22.40 «Мастер и Маргарита» (2025г., 18+)

1 августа  (суббота)  Детский день: 
16.30-17.30 Мультфильмы (1.«Мойдодыр» (1954г, 0+), 2. «Гуси-лебеди» (1949г,0+), 3. «Дед Мороз и лето» (1969г, 0+)
17.40-18.55 «Приключения желтого чемоданчика» (1970г., 0+)
19.00-20.25 «Все псы попадают в рай»
(1989г., 6+)
20.35-22.30 «Расправь крылья» (2019г., 6+)

2 августа (воскресенье):
17.00 – 17.30 Мультфильмы (1. «Паровозик из Ромашково» (1967г, 0+), 2. «Шапокляк» (1974г, 0+)
17.40 – 20.00 «Вокзал для двоих» (1982г, 12+)
20.10 – 22.25 «Афганский излом» (1991г., 18+)

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Волга Самара

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