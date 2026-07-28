1 августа во Дворце культуры «Нефтяник» в Самаре состоится очный этап войскового отбора Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». (0+)



За право представить свои регионы на финальном гала-концерте в Москве будут бороться 26 творческих коллективов и исполнителей из Самарской и Кировской областей, а также Республики Мордовия. Всего в конкурсе примут участие более 190 человек.



«Казачий круг» — один из крупнейших творческих проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию казачьей культуры. Конкурс объединяет исполнителей народной песни, фольклорные ансамбли и творческие коллективы, которые бережно сохраняют традиции казачества и передают их новым поколениям.



Войсковой отборочный этап проходит в два тура. Первый — заочный — состоялся 20 июля, когда жюри оценило конкурсные программы участников. По его итогам лучшие коллективы и исполнители были приглашены на очный смотр в Самару.



Программа очного этапа начнется в 13:00 с торжественной церемонии открытия, в которой примет участие Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки». В течение дня участников ждут конкурсные просмотры, мастер-класс по народному пению, творческая встреча с экспертами конкурса, а завершится мероприятие церемонией награждения лауреатов.



Председатель жюри конкурса, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Наумкин отметил: «Особенно важно, что в проекте участвуют коллективы разных регионов. Это позволяет увидеть богатство и разнообразие казачьего фольклора, обменяться опытом и вдохновить молодых исполнителей на дальнейшее изучение народных традиций».



Один из лучших творческих коллективов или исполнителей из числа лауреатов I степени войскового отборочного этапа по решению жюри станет обладателем Гран-при и будет рекомендован к участию в Гала-концерте конкурса в Москве.



Учредители конкурса: Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, постоянная комиссия по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Министерство культуры Российской Федерации.

Фото: минкульт СО