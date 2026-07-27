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Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС

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В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к

В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых компаний.

Глава региона напомнил, что ранее поручал профильному штабу разработать дополнительные меры по контролю цен на независимых АЗС. С докладом выступил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Вячеслав Федорищев обратил внимание на необходимость использования аналитической системы для мониторинга цен и выявления возможных спекулятивных действий через анализ поставок и остатков топлива. «В структуре региональной системы АЗС превалируют независимые автозаправочные станции, – акцентировал внимание участников совещания руководитель области. – Контроль – это когда видишь план – факт и контролируешь ситуацию. Контроль – это когда мы видим из своей аналитической системы».
Губернатор поручил профильному министерству совместно с первым заместителем Губернатора Самарской области – председателем Правительства Самарской области Виталием Шабалатовым провести дополнительную работу и доложить о результатах.

Глава региона также подчеркнул, что ситуация с топливом в Самарской области стабилизируется. Вместе с тем вопрос продолжает оставаться на первоочередном контроле. Особое внимание – обеспечению топливом специальных служб, системы здравоохранения и аграриев, которые, как отметил Вячеслав Федорищев, ведут уборочную кампанию в достаточно в непростых погодных условиях.

«Видим, что количество очередей на АЗС снижается – это результат той работы, которую федеральное Правительство ведет по поручению Президента страны. Но это не повод расслабляться, поэтому ситуация остается на моем контроле», – резюмировал глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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