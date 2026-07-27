Я нашел ошибку
Главные новости:
В России утвердили ГОСТ для игрушечного оружия
В России утвердили ГОСТ для игрушечного оружия
Врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что некоторые сильно пахнущие домашние цветы способны спровоцировать мигрень, аллергические реакции и вазомоторный ринит.
Аллерголог рассказал о неочевидном вреде домашних цветов
Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для россиян и белорусов
Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для россиян и белорусов
Павел Финк принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске, с участием Президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Самарская область усиливает взаимодействие с регионами Казахстана
В Самаре продолжается масштабный волонтёрский проект «Экопатриот». Его ключевая цель — сбор средств на гуманитарную помощь военнослужащим специальной военной операции и организация надёжной, адресной доставки необходимого «за ленточку».
В Самаре подведены промежуточные итоги проекта «Экопатриот»: главное — помощь СВО
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
Сегодня, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по предотвращению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных  профилактических мероприя
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению происшествий на воде
27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который заложил правовую основу для создания системы МФЦ.
Вячеслав Федорищев поздравил работников МФЦ с профессиональным праздником
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре подведены промежуточные итоги проекта «Экопатриот»: главное — помощь СВО

234
В Самаре продолжается масштабный волонтёрский проект «Экопатриот». Его ключевая цель — сбор средств на гуманитарную помощь военнослужащим специальной военной операции и организация надёжной, адресной доставки необходимого «за ленточку».

В Самаре продолжается масштабный волонтёрский проект «Экопатриот». Его ключевая цель — сбор средств на гуманитарную помощь военнослужащим специальной военной операции и организация надёжной, адресной доставки необходимого «за ленточку».
 
Принцип акции простой: жители сдают вторсырьё, а на вырученные средства приобретаются дроны и другое необходимое оборудование для бойцов в зоне СВО.
 
Проект объединил жителей Самары разных возрастов. И хотя приём вторсырья ведётся по тарифам оператора (ООО «Втормаркет»), за всё время акции ещё ни один участник не забрал деньги себе — люди принципиально направляют вырученные средства на поддержку наших бойцов.
 
«Акции проекта устроены просто: экомобиль приезжает во двор — жители приносят вторсырьё. На сегодняшний день команде проекта благодаря активному участию жителей удалось собрать более 20 тонн вторсырья и отправить 10 беспилотников», — рассказал депутат Губернской Думы Самарской области Александр Живайкин.
 
Важная часть проекта — логистика передачи гумпомощи, чтобы техника и оборудование доходили прямо до подразделений и работали на выполнение боевых задач.
 
«Логистика проекта «Экопатриот» обеспечивает адресность и надёжность доставки. Важно, что эту работу курируют сами участники специальной военной операции. Последнюю партию — пять FPV-дронов ударного типа — передали в зону специальной военной операции через гвардии лейтенанта Рэма Худика, который лично доставит ценный груз за линию боевого соприкосновения», — отметил заместитель главы города Самара Сергей Карасев.
 
Проект продолжается. Принять участие могут все желающие: передвижной пункт принимает макулатуру (бумагу, картон), алюминий, стеклотару, а также старую бытовую технику.
 
График работы и адреса — в официальной группе проекта ВКонтакте: https://vk.ru/ecopatriot63?ysclid=mryuclrzqh85

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Павел Финк принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске, с участием Президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
27 июля 2026, 21:10
Самарская область усиливает взаимодействие с регионами Казахстана
Павел Финк принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске, с участием Президента России Владимира... Экономика
180
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
27 июля 2026, 20:30
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос... Политика
192
Сегодня, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по предотвращению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных  профилактических мероприя
27 июля 2026, 20:14
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению происшествий на воде
Сегодня, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по... Политика
178
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
27 июля 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
214
На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих компаний в регионе.
27 июля 2026  19:17
Губернатор Вячеслав Федорищев одобрил предложение о корректировке подхода к работе с недобросовестными УК в регионе
304
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
26 июля 2026  12:51
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
1243
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: ФОТО
26 июля 2026  12:17
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: фото
1323
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
26 июля 2026  11:34
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
870
Весь список