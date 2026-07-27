В Самаре подведены промежуточные итоги проекта «Экопатриот»: главное — помощь СВО

В Самаре продолжается масштабный волонтёрский проект «Экопатриот». Его ключевая цель — сбор средств на гуманитарную помощь военнослужащим специальной военной операции и организация надёжной, адресной доставки необходимого «за ленточку».



Принцип акции простой: жители сдают вторсырьё, а на вырученные средства приобретаются дроны и другое необходимое оборудование для бойцов в зоне СВО.



Проект объединил жителей Самары разных возрастов. И хотя приём вторсырья ведётся по тарифам оператора (ООО «Втормаркет»), за всё время акции ещё ни один участник не забрал деньги себе — люди принципиально направляют вырученные средства на поддержку наших бойцов.



«Акции проекта устроены просто: экомобиль приезжает во двор — жители приносят вторсырьё. На сегодняшний день команде проекта благодаря активному участию жителей удалось собрать более 20 тонн вторсырья и отправить 10 беспилотников», — рассказал депутат Губернской Думы Самарской области Александр Живайкин.



Важная часть проекта — логистика передачи гумпомощи, чтобы техника и оборудование доходили прямо до подразделений и работали на выполнение боевых задач.



«Логистика проекта «Экопатриот» обеспечивает адресность и надёжность доставки. Важно, что эту работу курируют сами участники специальной военной операции. Последнюю партию — пять FPV-дронов ударного типа — передали в зону специальной военной операции через гвардии лейтенанта Рэма Худика, который лично доставит ценный груз за линию боевого соприкосновения», — отметил заместитель главы города Самара Сергей Карасев.



Проект продолжается. Принять участие могут все желающие: передвижной пункт принимает макулатуру (бумагу, картон), алюминий, стеклотару, а также старую бытовую технику.



График работы и адреса — в официальной группе проекта ВКонтакте: https://vk.ru/ecopatriot63?ysclid=mryuclrzqh85

Фото: пресс-служба администрации Самары