В России утвердили ГОСТ для игрушечного оружия

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на игрушечное оружие, требования которого вступят в силу с 1 января 2027 года. Об этом 27 июля следует из документа на сайте ведомства.

Стандарт распространяется на игрушечное оружие для детей до 14 лет и устанавливает требования к его безопасности и возрастным категориям. Документ не касается пневматического оружия, точных копий огнестрельного оружия, катапульт, арбалетов, рогаток, а также оружия для коллекционеров старше 14 лет.

В зависимости от возраста детей выделены три категории: для детей от 1 до 3 лет — простые игрушки из мягких материалов (мягкий молоточек, поролоновый меч); для детей от 3 до 7 лет — более сложные изделия из разных материалов (пистолеты с присосками, водяные пистолеты); для детей от 7 до 14 лет — игрушки, требующие навыков обращения, включая наборы с поролоновыми стрелами, капсюльные пистолеты и имитацию бластеров, пишут "Известия".