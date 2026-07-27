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Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению происшествий на воде

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Сегодня, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по предотвращению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных  профилактических мероприя

Сегодня, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по предотвращению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных  профилактических мероприятий.

Глава региона констатировал, что в текущем купальном сезоне зафиксировано большое количество происшествий на воде.

«К сожалению, большое количество погибших, – сказал руководитель области. – Во многом причиной является недостаточная работа по патрулированию мест купания, в том числе на необорудованных пляжах».

Губернатор также обратил внимание на недостаточную работу по установке информационных табличек на «диких» пляжах и необходимость существенного повышения информированности детей о правилах безопасности на воде. «Во многих субъектах проводятся разговоры по безопасности. Все это делается вовремя и в срок, в преддверии купального сезона», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В связи с этим руководитель области поручилрегиональному министерству образования провести информационную кампанию через школы, а такжесредства массовой информации и социальные сети, направленную на разъяснение рисков на воде и способов их предотвращения.

Вместе с тем главам муниципальных образований поручено провести работу со специалистами по каждому стационарному и нестационарному пляжу, а Главному управлению МЧС России по Самарской области совместно с правительством региона, министерством региональной безопасности и добровольческими структурами – усилить патрулирование водоемов на весь период купального сезона.

Кроме того, по поручению губернатора Правительству Самарской области совместно с главами муниципалитетов необходимо установить информационные щиты. «Методологическое сопровождение – министерству региональной безопасности. Единый подход и единообразие представить в течение трех дней», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

Теги: Самара

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