Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для россиян и белорусов

Гражданам России и Белоруссии потребуется оформлять визы для въезда в Черногорию с 1 ноября 2026 года. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба черногорского МИДа.

«23 июля 2026 года правительство Черногории приняло постановление о внесении изменений в постановление о визовом режиме, согласно которому гражданам стран, визовые режимы которых ранее не соответствовали визовым режимам Европейского союза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию», — говорится на сайте ведомства.

В МИД Черногории отметили, что решение связано с выполнением обязательств страны на пути к европейской интеграции. Ведомство указало, что изменение визового режима позволит Черногории выполнить одно из условий переговоров с ЕС, посвященного вопросам правосудия, свободы и безопасности.

При этом власти страны заявили о намерении упростить процедуру получения виз. Подавать документы только через дипломатические и консульские представительства Черногории больше не потребуется.

Заявления на получение визы уже можно подавать через визовые центры VFS Global в России, Индии, Бангладеш, Кыргызстане, Азербайджане, Турции и ОАЭ. В дальнейшем сеть таких центров планируют расширить на ряд других стран, включая Белоруссию, Казахстан, Китай и Армению.

Кроме того, Черногория разрабатывает новую визовую информационную систему, совместимую с системами ЕС и стандартами безопасности шенгенской зоны. В перспективе власти страны планируют внедрить электронные визы, которые позволят подавать заявления онлайн, пишут "Известия".