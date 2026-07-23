В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля

25 июля приглашает ТК Амбар вас на День красоты и стиля. Вас ждут секреты красоты и стиля, диджей, дефиле детских образов от модельного агентства Счастливые Дети (Happy Kids) с коллекциями Koton, Kari Kids и Acoola, сладкая вата, конкурсы с подарками и, конечно, долгожданная пенная вечеринка на улице!

25 июля, начало в 14:00

Фудкорт ТК Амбар

А в 18:00 на фуд-корте состоится музыкальное бинго — интерактивная игра, в которой участникам предстоит угадывать известные песни с первых нот, отмечать их на игровых карточках и соревноваться за победу.

Участие бесплатное.

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