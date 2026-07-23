Житель Самарской области заплатил штраф за отказ от медосвидетельствования

Житель Самарской области, ранее уже привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В ходе проверки документов правоохранители заметили, что от мужчины исходит стойки запах алкоголя. Водителю было предложено пройти медосвидетельствование, однако он ответил на это отказом.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Помимо лишения права управлять транспортными средствами на 2 года, ему также назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении должника были вынесены постановления о обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля. Также мужчину предупредили, что в случае непогашения уголовного штрафа, назначенное наказание может быть заменено на иное, более строгое.

В результате принятых сотрудниками органов принудительного исполнения мер уголовный штраф был полностью погашен.