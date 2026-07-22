Самарец фиктивно поставил на учет 12 иностранцев

Житель г. Самары фиктивно поставил на учет 12 приехавших в Россию иностранцев. За данные деяния его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 110 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны, об обращении взыскания на заработную плату и находящиеся на его расчетных счетах денежные средства. Также, за несвоевременное погашение имеющейся задолженности, мужчине назначили исполнительский сбор в размере 13 тысяч рублей.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.