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Более 5 тысяч самарцев провели воду в дом благодаря специальной программе «РКС-Самара»

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Более 5 тысяч самарцев провели воду в дом благодаря специальной программе «РКС-Самара»

«РКС-Самара» подключили к централизованному холодному водоснабжению более 5 тысяч жителей города Самары. По программе «Вода с улицы – в дом» проектные и монтажные работы предприятие проводит на персональных условиях для тех, кто ранее добросовестно оплачивал воду из колонок. Часто в компанию обращаются группы жителей, чтобы подключиться целыми улицами, что серьёзно экономит средства на устройство водопровода.

Благодаря программе удалось решить вопрос водоснабжения на ул. Финской, Аэрофлотской, Возрождения, пер. Бессарабского и многих других. Там, где все домовладельцы подключились к централизованному водопроводу, и водоразборные колонки стали не нужны, их демонтируют.

Обслуживание и ремонт колонок занимает много времени, запчасти приходится искать, заказывать и долго ждать. Изначально колонки устанавливались на улицах как временная мера для тех, кто ещё не провёл воду в дома.

В настоящее время в Самаре осталось всего 110 водоразборных колонок. Свыше тысячи ненужных ВРК демонтированы. Более 5 тысяч жителей, подключённых по программе «РКС-Самара», теперь не ходят по улицам с вёдрами, а пользуются водой в доме.

Подробная информация – на сайте https://samcomsys.ru/projectwaterhome

Теги: РКС-Самара

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