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Лебедь в номере — к чаевым: каждый третий россиянин благодарит за фигурки из полотенец

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Лебедь в номере — к чаевым: каждый третий россиянин благодарит за фигурки из полотенец

 

В честь Дня отельного лебедя сервис бронирования отелей Отелло узнал, какие декоративные фигурки из полотенец чаще встречаются в отелях и как к этой традиции относятся путешественники и сами отели. Оказалось, что 85% опрошенных отелей не делают композиции из полотенец, и зря: 69% респондентов считают фигурки из полотенец милой деталью, а 32% оставляют за это чаевые. Самая распространенная фигурка — лебедь.

Как считали

Исследование проводилось исследователями Отелло в конце июня 2026 года методом онлайн-опроса. В нём приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек. Все респонденты совершают туристические поездки не реже двух раз в год и за последний год были в путешествии по РФ или заграницей. 70% опрошенных чаще путешествуют по России, 27% — поровну внутри страны и за границей, а 3% чаще за рубежом. 

 

Дополнительно использовались данные онлайн-опроса отельеров, который был проведен в конце июня 2026 года. В нём приняло участие более 400 российских отелей, представленных на Отелло. 

77% россиян видели лебедей из полотенец в отелях

По данным опроса Отелло, 89% опрошенных россиян встречали в отелях различные декоративные фигурки из полотенец. Такая практика больше распространена в курортных отелях — 63% респондентов замечали композиции из полотенец в заграничных курортных отелях, а 43% — в российских. В городских отелях махровое оригами встречают реже — 26% опрошенных в российских и 24% — в зарубежных.

 

Самая распространенная (и известная) фигура — лебедь, 77% респондентов поделились, что чаще всего видели в отелях именно их. Также довольно часто встречаются сердца (52%) и цветы (37%). Более сложные фигуры, например, замки, обезьяны или динозавры, видели только 4-5% опрошенных. 

Те, кто путешествует только внутри страны заметно реже встречают композиции из полотенец, чем те, кто ездит и заграницу. Среди туристов, которые выбирают заграничный отдых лишь 5% отметили, что не видели махровое оригами, а среди путешествующих только по России таких 11%. При этом, ставшие традиционными фигурки лебедей и сердец, замечают почти все путешественники, а вот более креативные и сложные инсталляции пока остаются признаком преимущественно зарубежного отельного опыта. 

Каждый третий оставляет чаевые за фигурку из полотенец

Половина опрошенных россиян (51%) потенциально готовы благодарить персонал за украшение номера композициями из полотенец — однако только треть из них (32%) оставляют чаевые, а 19% делают это в зависимости от фигуры. При этом 49% респондентов все же предпочитают не оставлять чаевые. 

 

Большинство участников опроса (69%) относятся к фигуркам из полотенец положительно и воспринимают это как милую деталь, которая создаёт настроение. Ещё четверть (25%)  относится к такому творчеству нейтрально — замечают композиции, но не придают им значения. 5% респондентов поделились, что им такое не нравится и кажется наигранным и лишним, а 3% — не знают, как реагировать. 

85% опрошенных отелей не крутят лебедей, а зря

По данным опроса Отелло, в котором приняли участие более 400 российских отельеров, большинство (85%) не складывают для гостей фигуры из полотенец. Однако 15% все же поддерживают милую традицию — чаще делают для гостей лебедей, но встречаются и другие фигуры. Результаты исследования подтверждают, что такая практика больше распространена на зарубежных курортах, но российским отельерам определенно стоит обратить внимание на эту милую традицию.

Куда поехать в честь Дня отельного лебедя: популярные направления на август

День отельного лебедя — это отличный повод запланировать путешествие, ведь впереди самый звёздный и обычно самый жаркий месяц лета. По данным Отелло, в пятёрку популярных направлений на август 2026 года входят Санкт-Петербург, Москва, Владивосток и Адлер (Адлерский район, Сочи) и Сириус. В топ-15 также вошли — Казань, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, село Эстосадок (Адлерский район, Сочи), Анапа, Геленджик, Краснодар, Новосибирск и Махачкала.

 

Из топ-15 популярных направлений дешевле всего можно отдохнуть в Новосибирске, Махачкале и Краснодаре, где средний чек за одну ночь составляет не более 6000 рублей. Дороже всего — в Сириусе, около 13 000 рублей.

Теги: Опрос

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