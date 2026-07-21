23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится сольный концерт Даяны Осадиайе. Молодая артистка исполнит великие произведения мировых классиков.
В СОУНБ прозвучит концерт академической музыки с участием известной московской певицы
Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения  к указанному садовому товариществу.
Дачникам:  временно скорректируют маршрут автобусов № 154
 «Волжская безмятежность»: новая выставка в СОУНБ
Новый театральный сезон в Самаре стартует уже 12 августа — первый спектакль покажет театр «Витражи», а 19 августа открытие сезона пройдет в театре «Самарская площадь».
Самарские театры завершили театральный сезон
В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в круглом столе с представителями таксопарков.
Полицейские и общественники региона обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества
Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года.
Свыше 7 000 жителей губернии приняли участие в акции «Вода России»
Производитель стройматериалов Самарской области -   ООО «Завод КПД» - завершил первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Поставщик стройматериалов для жилищного строительства нашел резервы для роста благодаря нацпроекту
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков:: "Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций".
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

266
23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

Представления об идеальном рабочем пространстве к 2026 году сильно изменились: приоритеты сместились в сторону технологий, здоровья и качества среды. Таковы результаты опроса, проведённого девелоперской компанией Sezar Group среди жителей России. Одновременно работодатели всё чаще стремятся сочетать преимущества современной офисной среды с запросом сотрудников на гибкость. Так, по данным Авито Работы, средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным форматом работы этой весной выросли на 16% за год и достигли 102 754 руб/мес.

Ключевые данные:

  • Согласно опросу Sezar Group, почти половина респондентов (47,4%) по-прежнему считает программу корпоративного питания за счет компании главным бенефитом офиса.
  • Запрос на открытые пространства прослеживается и в выборе зон отдыха: самым желанным местом для перерыва стала открытая терраса с видом на город — её выбрали 36,2% участников опроса.
  • Исследование показало, что классические бонусы уже перестали быть достаточным аргументом для выхода с удалёнки. Основным мотиватором для возвращения становятся престиж здания и его архитектура (23%).
  • По данным Авито Работы, чаще всего на удалёнку весной 2026 года искали диспетчеров — число вакансий выросло на 61% за год, а средние зарплатные предложения для них составили 56 750 руб/мес. На 44% чаще стали искать онлайн-консультантов со средней предлагаемой зарплатой 71 000 руб/мес.
  • Эксперты Авито Работы также выяснили, как выросли за год средние зарплатные предложения для удалённых сотрудников. Лидерами здесь стали вакансии менеджеров по работе с клиентами — весной 2026 года им стали предлагать в среднем 73 198 руб/мес, что на 59% больше, чем годом ранее.
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
21 июля 2026, 11:11
Самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
ИИ и виртуальные туры становятся важным дополнением к процессу принятия решения, но пока не заменяют человеческий фактор и необходимость личной проверки... Общество
294
23% самарцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты
21 июля 2026, 10:05
23% самарцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты
Лишь 7% самарцев считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. Общество
252
Четверть жителей Самарской области отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов
21 июля 2026, 09:43
Четверть жителей Самарской области отметила, что нейросети помогают меньше переживать из-за дедлайнов
Авралы, срочные правки и внезапные поручения остаются одной из главных причин рабочего стресса. Общество
260
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
21 июля 2026  13:29
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
286
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
21 июля 2026  13:09
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
292
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
328
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
841
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
575
Весь список