23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

Ключевые данные: Согласно опросу Sezar Group, почти половина респондентов (47,4%) по-прежнему считает программу корпоративного питания за счет компании главным бенефитом офиса.

Запрос на открытые пространства прослеживается и в выборе зон отдыха: самым желанным местом для перерыва стала открытая терраса с видом на город — её выбрали 36,2% участников опроса.

Исследование показало, что классические бонусы уже перестали быть достаточным аргументом для выхода с удалёнки. Основным мотиватором для возвращения становятся престиж здания и его архитектура (23%).

По данным Авито Работы, чаще всего на удалёнку весной 2026 года искали диспетчеров — число вакансий выросло на 61% за год, а средние зарплатные предложения для них составили 56 750 руб/мес. На 44% чаще стали искать онлайн-консультантов со средней предлагаемой зарплатой 71 000 руб/мес.

Эксперты Авито Работы также выяснили, как выросли за год средние зарплатные предложения для удалённых сотрудников. Лидерами здесь стали вакансии менеджеров по работе с клиентами — весной 2026 года им стали предлагать в среднем 73 198 руб/мес, что на 59% больше, чем годом ранее.