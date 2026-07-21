В СОУНБ прозвучит концерт академической музыки с участием известной московской певицы

24 июля в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится сольный концерт Даяны Осадиайе. Молодая артистка исполнит великие произведения мировых классиков.

Даяна Осадиайе – талантливая московская певица, обладательница глубокого и чувственного сопрано. В программу её сольного концерта войдут замечательные композиции таких авторов, как П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Джакомо Пуччини и Жорж Бизе. Выбранный репертуар и мастерское исполнение подарят гостям вечера широкий спектр самых изысканных эмоций.

Аккомпанировать Даяне Осадиайе будут самарские звёзды игры на фортепиано – Валентина и Александр Загадкины. В окружении изящных работ выставки «Эмаль России 2.0», представляющей древнее искусство горячей эмали от лучших художников страны, проникновенная игра музыкантов и вдохновляющий голос Даяны Осадиайе будут звучать особенно ярко.

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24 июля 2026 года в 18:30, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Цена полного билета – 350 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 200 руб.

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