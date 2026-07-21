Первенство города по гонкам с препятствиями прошло в Самаре           

19 июля на тренировочной площадке «Восход» состоялось первенство города по гонкам с препятствиями. На старт вышли 50 юных спортсменов в разных возрастных категориях: 8–9, 10–11, 12–13, 14–15, 16–17 лет. Дистанция на городском турнире спринтерская – 100 метров с 11 препятствиями, каждое из которых требует силы, ловкости и координации. Это наклонные платформы, стенка-забор, баланс-бревно, рукоходы разных видов, наклонная сетка, альпинистские камни (забегание вверх по искусственным камням), перелет на канате и заключительный этап – подъем на рампу и нажатие финишной кнопки.

«Гонки с препятствиями – это современный и динамично развивающийся вид спорта, который объединяет элементы силы, скорости и выносливости. Благодаря проекту «Самара в движении» с этим форматом познакомились многие горожане: в прошлом году такая полоса препятствий была установлена на площади Куйбышева, с тех пор ребята продолжают активно заниматься этой дисциплиной. Этот спорт развивается по всему миру, а наши спортсмены показывают хорошие результаты на всероссийской арене», – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

Победителями соревнований стали Тихон Лагольм и Ева Иванова (8-9 лет), Дмитрий Королев и Лада Слесарева (10-11 лет), Жан Елисеев и Александра Каранова (12-13 лет), Леонид Копцев и Василиса Чудилина (14-15 лет), Дмитрий Годяев и Алёна Ямаева (16-17 лет).

«Это не просто соревнование — мы даем ребятам возможность проявить себя, проверить свою физическую подготовку и волю к победе. Многие пришли из других видов спорта — гимнастики, ориентирования, силовых дисциплин. Посмотрев телепроекты с похожей полосой испытаний, узнали о секциях у нас в городе и загорелись этим направлением. Мы постарались, чтобы каждый участник почувствовал поддержку, а соревнования прошли безопасно даже при сложных погодных условиях», – сказал Сергей Сушилин, координатор Федерации гонок с препятствиями Самарской области.

Победители и призеры смогут принять участие в первенстве области 22-23 августа. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная региона, которая отправится в Ярославль на первенство России. Соревнования организованы Федерацией гонок с препятствиями Самарской области при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации города Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары