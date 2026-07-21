В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность

В Самарской области рано утром 21 июля снова зааботали сирены. Примерно час действовала ракетная опасность.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о введении соответствующего режима в 63-м регионе в своих соцсетях в 4:36. Жителям традиционно рекомендовали укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.

В 5:23 глава Самарской области написал об отмене ракетной опасности. Официальных данных о погибших, пострадавших или поврежденных объектах в губернии на момент публикации материала не было.