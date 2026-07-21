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Более трех тысяч обращений отработано самарским Росреестром во 2-м квартале текущего года

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Работа самарского Росреестра с заявителями ежедневно строится так, чтобы было удобно и прозрачно для людей и для бизнеса.

 Более 3 тысяч обращений   было отработано Управлением Росреестра по Самарской области во 2-м квартале 2026 г. Работа самарского Росреестра с заявителями ежедневно строится так, чтобы было удобно и прозрачно для людей и для бизнеса. Специалисты помогают разобраться в вопросах: как оформить документы, какие есть нюансы при регистрации прав или кадастровом учете, как избежать ошибок, которые могут привести к приостановке регистрационных действий.

Львиная доля - около 60% обращений, поступила через платформу обратной связи (ПОС); нарочно, почтовым отправлением, электронной почтой от юридических лиц - 17,3 %; через ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) - 16,7 %; на личном приеме – побывали   7,3 % заявителей.

Ведомство принимает обращения   очно и дистанционно:

● По телефону — через ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) или единый бесплатный номер 8 800 100-34-34. 

● Письменно — почтой.

● Электронно — через официальный сайт Росреестра, а также через Платформу обратной связи (ПОС)  (через портал ЕПГУ, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»).

● Через систему досудебного обжалования (ФГИС ДО) — если есть спор по качеству услуги. 

● Через соцсети — в официальной группе во «ВКонтакте» (vk.com/rosreestr63).

● Лично — должностными   лицами   Управления (г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3) в соответствии графиком по предварительной записи.

Все поступающие обращения отрабатываются структурными подразделениями в соответствии с их компетенцией.  

Также решают и сложные кейсы. Если вопрос нетипичный, в Управлении   подключают профильные отделы или организовывают запись на прием.

«Цель такой работы — сделать получение госуслуг в сфере недвижимости максимально доступным и снизить число спорных ситуаций, – отмечает заместитель руководителя самарского Росреестр Ольга Суздальцева. -   Заявитель может выбрать удобный канал связи, получить консультацию до подачи документов и быть в курсе статуса своего обращения». 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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