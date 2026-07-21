В регионе продолжают приводить в норму дороги,  ведущие к малым населённым пунктам

В рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается приведение в нормативное состояние региональных дорог, ведущих к малым населённым пунктам. В текущем перечне — 9 объектов общей протяжённостью более 102,6 км. Часть работ уже завершена, остальные — в активной фазе.

В Сергиевском районе полностью отремонтирован участок трассы «Сергиевск – Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское (6,68 км), обеспечивающий подъезд к селу с населением 625 человек.

В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый (5,5 км). Для посёлка, где проживает менее 100 человек и отсутствуют социальные объекты, эта трасса является критически важной. Обновлено покрытие, обустроены тротуары и освещение, до конца месяца будут установлены знаки, нанесена разметка и оборудованы остановки.

В Приволжском районе ведётся ремонт подъезда к селу Кашпир (0,8 км) — осталось нанести разметку. Также в активной стадии — капремонт трассы «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка (19,4 км), включённой в план по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Дорога обслуживает около 400 жителей села Бестужевка, по ней организован подвоз детей в школу и осуществляется доступ к паромной переправе. Подрядчик укладывает нижний слой асфальта, в перспективе — устройство верхнего слоя, укрепление обочин и установка знаков. В границах посёлка Нижняя Сызрань дополнительно появятся тротуары и освещение.

Кроме того, в Сергиевском и Кошкинском районах начат двухлетний ремонт трассы «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки (51,7 км), связывающей сёла Липовка и Старая Дмитриевка с общей численностью жителей около 500 человек.

Для малых сёл и деревень, лишённых собственной инфраструктуры, качественные дороги — это доступ к медицине, образованию и работе. Модернизация данных маршрутов напрямую влияет на повышение уровня жизни в регионе.

Фото: департамент информационной политики СО