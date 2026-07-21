АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания

За свою историю АВТОВАЗ создал несколько поколений автомобилей, ставших знаковыми для отечественного рынка. Только за последние три года и три месяца было выпущено три новых модели. К работникам предприятия по случаю праздника обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Сегодня дали старт серийному выпуску обновленного внедорожника — LADA NIVA Legend, с более мощным двигателем, улучшенной управляемостью, современными системами безопасности и комфорта. Завод развивается — благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, Правительства, благодаря высокопрофессиональному трудовому коллективу, всегда крепкому и слаженному", — отметил Вячеслав Федорищев.

Поздравить коллектив прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Также прозвучали поздравления от председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, руководителей, которые ранее трудились здесь.

В торжественной обстановке сотрудникам и ветеранам автозавода были вручены государственные награды.