Самарские театры завершили театральный сезон

19 июля театр «Камерная сцена» завершил свой 32-й театральный сезон показом спектакля «По дороге к страусам» по пьесе В. Розова. Муниципальные театры «Витражи», «Лукоморье», «Самарская площадь», «Задумка» и «Мастерская» завершили свои сезоны ранее.

«Театральный сезон в городских театрах официально закрыт. Благодарю все наши театральные коллективы за насыщенный год! Спектакли самарских театров посетили более 240 тысяч зрителей. Отмечу, что сезон был богат премьерами и постановками также и на актуальные темы. Например, театр для детей и молодежи «Мастерская» в этом сезоне представил спектакль «Просто жить» — это театральная постановка, посвященная судьбе участника специальной военной операции. Впереди у самарских трупп напряженная работа над новыми спектаклями, подготовка к открытию следующего театрального сезона. Желаю творческого вдохновения всем служителям Мельпомены!» – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

За прошедший театральный сезон самарские театры представили зрителям более 15 премьерных спектаклей. Своими постановками они радовали не только зрителей Самары, но и любителей театра по всей стране: театр для детей и молодежи «Мастерская» побывал в Саратове, Самарский художественный театр «Витражи» был на гастролях в Орле и Нарьян-Маре, театр драмы «Камерная сцена» показал свои постановки в Москве и Смоленске, а детский музыкальный театр «Задумка» принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 2510-летию со дня основания Сухума (Республика Абхазия).

Новый театральный сезон в Самаре стартует уже 12 августа — первый спектакль покажет театр «Витражи», а 19 августа открытие сезона пройдет в театре «Самарская площадь». Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на свой 33 й театральный сезон 22 августа, а театр «Мастерская» откроет свои двери 2 сентября. В новом сезоне зрителей ждут премьеры спектаклей: «Выстрел» по повести Александра Сергеевича Пушкина покажут в театре «Камерная сцена», а театр «Мастерская» подготовил для зрителей постановку «Пегий пёс, бегущий краем моря. Возвращение к отцу» и новую интерпретацию бессмертной трагедии «Гамлет».

Напомним, билеты на спектакли нового театрального сезона молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести по Пушкинской карте. «Пушкинская карта» предоставляет возможность получить 5000 рублей ежегодно для посещения театров, музеев, выставок, концертов и других культурных мероприятий. Отметим, что неиспользованные средства не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Снять наличные или оплатить иные покупки, помимо билетов на культурные события, невозможно. Более подробная информация, а также возможность оформить карту доступны в приложении «Госуслуги. Культура».

Фото: пресс-служба администрации Самары