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В Самарском кардиодиспансере открылось обновленное отделение после ремонта

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Капитальный ремонт второго кардиологического отделения, расположенного на улице Теннисной в Самаре, проведен благодаря средствам областного бюджета.

Капитальный ремонт второго кардиологического отделения, расположенного на улице Теннисной, проведен благодаря средствам областного бюджета.

В ходе ремонта не только обновлены интерьеры, но и значительно улучшена материально-техническая база. В диагностической службе введен в эксплуатацию современный рентгеновский аппарат, позволяющий проводить исследования на качественно новом уровне. Также в коридорах и палатах установлены кондиционеры.

«Для кардиологических пациентов соблюдение температурного режима очень важно. Духота может усиливать гипоксию, из-за чего пациенты чувствуют себя тяжело. Сейчас стало очень комфортно и приятно», — рассказала и.о. заведующего отделением Ольга Синкевич.

На время ремонтных работ персонал и пациенты второго отделения были временно перераспределены в другие кардиоотделения диспансера. С мая 2026 года отделение возобновило работу в штатном режиме.

В круглосуточном стационаре Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова на улице Теннисной оказывается плановая и неотложная помощь пациентам с широким спектром сердечно-сосудистых патологий. Сюда поступают больные с хронической ишемической болезнью сердца для подготовки к эндоваскулярным операциям, с симптоматическими артериальными гипертониями, миокардитами и нарушениями ритма проводимости.

«Вся хроническая патология, кардиомиопатии, хроническая сердечная недостаточность, дообследование призывников — это всё к нам. За исключением инфарктов, мы принимаем практически весь спектр заболеваний, — отметила Ольга Синкевич. — Только наше отделение выписывает порядка 130–140 человек в месяц, что составляет около 1500–2000 пациентов в год».

Обновление ждет и другие отделения диспансера по этому адресу - первое кардиологическое, диагностическая служба, реанимация и приемное отделение. Кроме того, ранее уже была обновлена третья кардиология.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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