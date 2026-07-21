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Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы

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Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов ознакомился с работой подразделений Жигулевской больницы и обсудил с медработниками перспективы развития учреждения.

«Мы пообщались с коллегами, обсудили вопросы обновления оборудования, перспективные направления развития.   Основная наша задача - максимально приблизить помощь к жителям, чтобы не было необходимости выезжать на сопредельные территории. Сегодня больницы к этому готовы. Благодаря мероприятиям нацпроекта, поддержке регионального Правительства и лично губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы поэтапно обновляем парк оборудования, чтоб повысить доступность современной диагностики. В Жигулевской больнице в ближайшее время заработает новый компьютерный томограф, оборудование поставлено, сейчас идёт подготовка документов на лицензирование», - подчеркнул руководитель ведомства.

Оборудование размещено в хирургическом корпусе, где был проведен капитальный ремонт кабинета под размещение оборудования в полном соответствии с необходимыми нормами.

«Ввод нового томографа позволит значительно увеличить количество проводимых исследований. Он обладает более высокой скоростью обработки данных, что позволит увеличить количество процедур до 20, практически в два раза. Оба аппарата - старый и новый -   будут работать одновременно», - рассказала и о. главного врача Жигулевской больницы Инна Григорьева.

Также ранее благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в учреждение поставлены современное эндоскопическое оборудование, рентген-аппарат. По словам министра, до конца года будет решен вопрос с проведением флюорографических исследований. В настоящее время жители проходят профилактическое обследование в рамках работы передвижного флюорографа.

«Это известная нам проблема, обсуждали с руководством больницы, были обращения   жителей.   Мы ее решили, включили мероприятие в нацпроект, контракт уже заключен.   До конца года новый флюорограф будет смонтирован во взрослой поликлинике», - отметил Андрей Орлов.

 

 

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