По решению Вячеслава Федорищева региональное министерство цифрового развития и связи возглавит Юрий Симонов 

Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание членов регионального Правительства.

Началось оно с кадровых вопросов: глава региона сообщил о назначении на должность врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрия Симонова.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что сегодня перед министерством стоят задачи, которые имеют значение для работы всего Правительства: развитие цифровых сервисов для жителей, повышение эффективности государственного управления, внедрение современных технологий в деятельность органов власти и обеспечение надежной защиты государственных информационных систем.

«Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах. Рассчитываю, что министерство будет работать на результат, а все принимаемые решения будут приносить практический эффект для жителей Самарской области и органов власти», – сказал губернатор, пожелав новому руководителю успешной работы.

Фото: Иван Макеев