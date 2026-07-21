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По решению Вячеслава Федорищева региональное министерство цифрового развития и связи возглавит Юрий Симонов 

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Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание членов регионального Правительства.

Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание членов регионального Правительства.

Началось оно с кадровых вопросов: глава региона сообщил о назначении на должность врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрия Симонова. 

Вячеслав Федорищев акцентировал, что сегодня перед министерством стоят задачи, которые имеют значение для работы всего Правительства: развитие цифровых сервисов для жителей, повышение эффективности государственного управления, внедрение современных технологий в деятельность органов власти и обеспечение надежной защиты государственных информационных систем.

«Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах. Рассчитываю, что министерство будет работать на результат, а все принимаемые решения будут приносить практический эффект для жителей Самарской области и органов власти», – сказал губернатор, пожелав новому руководителю успешной работы.

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Самара

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