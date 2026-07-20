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Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»

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В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ

В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производства обновленной «Нивы».

Именно 20 июля шесть десятилетий назад было принято правительственное постановление о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. За свою историю АВТОВАЗ создал несколько поколений автомобилей, ставших знаковыми для отечественного рынка.

Коллектив и ветеранов АО «АВТОВАЗ» поздравил Президент РФ Владимир Путин. «Строительство на берегах Волги вашего легендарного предприятия стало значимым событием в истории отечественной индустрии, весомым вкладом в укрепление экономического, промышленного потенциала страны. За прошедшие годы, во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов, были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей. Отрадно, что нынешний коллектив завода достойно продолжает замечательные профессиональные традиции, заложенные предшественниками, трудится основательно, с полной отдачей, повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. И конечно, особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете подготовке квалифицированных молодых кадров, решению насущных социальных проблем работников и ветеранов АвтоВАЗа. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», - отмечено в поздравительном адресе Главы государства.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что для крупнейшего машиностроительного предприятия в РФ 60 лет – это большая история. «За эти годы много было событий, много принималось ответственных решений, реализовывалось важных и сложных проектов, были взлеты и падения. Но чего никогда не было – не было поражений. Потому что благодаря коллективу АВТОВАЗа все проблемы, трудности преодолевались слаженно, квалифицированно, очень ответственно.   И я уверен, что так будет всегда. С праздником вас!» - обратился к коллективу завода Игорь Комаров.

Он вручил государственные награды отличившимся работникам - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту и Благодарность Президента РФ.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул: сегодня праздник не только для Тольятти и Самарской области - для всей страны. «60 лет назад была основана целая новая отрасль, которая стала одной из передовых, локомотивом развития нашего промышленного потенциала, и до сих пор ей остается, - отметил он. - Завод был построен за 3 года и 3 месяца, так вот, за последние 3 года и 3 месяца на АВТОВАЗе было выпущено три новых модели. Это говорит о том, что поддержка Президента России, Правительства позволяет заводу развиваться, о том, что трудовой коллектив всегда крепок, слажен, здесь есть люди, которые работают на предприятии более 40 лет. Это дорогого стоит». Руководитель области также вручил ряд региональных наград сотрудникам.

По словам президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова, завод стал флагманом отечественного автопрома. «От нашего 45-тысячного коллектива позвольте выразить искреннюю благодарность Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за неустанное внимание и поддержку на всем периоде современного развития Волжского автомобильного завода. Огромная благодарность Правительству страны, Министерству промышленности и торговли, правительству Самарской области, Госкомпании «Ростех» и ФГУП «НАМИ», - сказал он.

Слова благодарности руководитель завода адресовал ветеранам: «Ваши усилия, опыт, знания и сегодня позволяют нам неустанно двигаться вперед, это вдохновляет нас. Низкий поклон вам от всей команды».

Максим Соколов также особо отметил участников СВО из числа работников завода – в их адрес прозвучали аплодисменты всех присутствующих на торжественном мероприятии.

Сегодня модельная линейка АВТОВАЗа охватывает практически все основные сегменты массового рынка — от городских автомобилей до универсалов, кросс-версий, внедорожников, битопливных и электрических моделей. В 2025 году начат выпуск компактного автомобиля бюджетного сегмента «ЛАДА Искра». В III квартале 2026 года на АВТОВАЗе стартует выпуск нового городского кроссовера «ЛАДА Азимут». 

«Лада Нива» входит в число мировых автомобилей-долгожителей, выпускается 49 лет. Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что обновленная модель «Лада Нива Легенда» стала подарком коллектива к юбилею завода.

Внедорожник «Лада Нива Легенда» получил новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель с повышенной тяговитостью, модернизированную переднюю подвеску и трансмиссию - для повышения надежности и управляемости, новые электронные системы. Появилась фронтальная водительская подушка безопасности – впервые в практике данной модели. Улучшены все технические характеристики автомобиля: от экономичности до управляемости, от динамики до пассивной безопасности. При этом сохранен классический узнаваемый дизайн. В общей сложности в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Тольятти

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