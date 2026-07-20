Ученый предупредил о постепенном изменении магнитного поля Земли перед бурями

Магнитное поле Земли начнет меняться постепенно начиная с 21 июля. Об этом астрофизик Алексей Руднев рассказал в понедельник, 20 июля, комментируя предстоящие магнитные бури.

«Спокойствие понедельника не должно вводить в заблуждение. Солнечный ветер — субстанция крайне изменчивая, и затишье часто предшествует плотному потоку частиц, который и вызывает колебания магнитного поля Земли», — сказал специалист в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, ситуация начнет меняться во вторник, 21 июля. Шансы на сохранение спокойной обстановки падают до 49%. Хотя днем показатели останутся в районе 2 баллов, к вечеру начнется заметное движение.

Около 21:00 индекс Kp (планетарный индекс, оценивающий возмущенность магнитного поля Земли в реальном времени по шкале от 0 до 9) достигнет 3 баллов — это пограничное состояние, отметил Руднев.