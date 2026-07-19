Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник.

Металлургия всегда была и остается одной из ключевых отраслей российской промышленности. Несмотря на незаконные санкции и другие вызовы отрасль продолжает развиваться — внедряются новые технологии, повышается конкурентоспособность предприятий и производительность труда.

Признанным лидером отечественной цветной металлургии с момента своего основания является Самарский металлургический завод. СМЗ производит высококачественную, востребованную в аэрокосмической, судостроительной, нефтегазодобывающей и других отраслях широкую номенклатуру изделий из алюминиевых сплавов. Часть производимой продукции не имеет аналогов в России. При этом на долю предприятия приходится 70% объема отгруженных товаров по региональной отрасли.

Усилиями руководства и трудового коллектива завода реализуются инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению СМЗ, что благоприятно сказывается на общей социально-экономической ситуации в нашем регионе.

Успешно трудятся в отрасли трудовые коллективы таких металлургических предприятий, как «Русская Катанка», «ИНКАТЕХ», «Реакционные трубы», «ФОСФОХИМ».

Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность за ваш профессионализм, трудолюбие и самоотверженность. Благодарю вас за преданность делу и целеустремленность, следование традициям ветеранов, постоянное стремление совершенствовать свои профессиональные компетенции. Отдельная благодарность за помощь нашим героям – участникам специальной военной операции, их семьям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и благополучия, успехов в работе на благо Самарской области и всей России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев