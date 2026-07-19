На площадке около ТК «Амбар» все желающие могли запустить разнообразных воздушных змеев.
18 июля 2026 года в торговом комплексе «Амбар» в Самаре прошёл семейный фестиваль «Дофамин Фест».
Для гостей подготовили азотное крио-шоу, где зрители могли увидеть зрелищные явления, возникающие при работе с жидким азотом.
На площадке около ТК все желающие могли запустить разнообразных воздушных змеев.
Также в рамках праздника прошли творческие мастер-классы, конкурсы, ярмарка с товарами мастеров, было много мороженого, музыка и летняя атмосфера, которую захочется запомнить надолго.
В рамках фестиваля проводился розыгрыш запаса мороженого до конца лета.
Фото: Дильдина Светлана