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В Самаре прошёл семейный фестиваль «Дофамин Фест»

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В Самаре прошёл семейный фестиваль «Дофамин Фест»

На площадке около ТК «Амбар» все желающие могли запустить разнообразных воздушных змеев.

18 июля 2026 года в торговом комплексе «Амбар» в Самаре прошёл семейный фестиваль «Дофамин Фест»

Для гостей подготовили азотное крио-шоу, где зрители могли увидеть зрелищные явления, возникающие при работе с жидким азотом.

На площадке около ТК все желающие могли запустить разнообразных воздушных змеев.

Также в рамках праздника прошли творческие мастер-классы, конкурсы, ярмарка с товарами мастеров, было много мороженого, музыка и летняя атмосфера, которую захочется запомнить надолго.

В рамках фестиваля проводился розыгрыш запаса мороженого до конца лета.

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: Фоторепортажи

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