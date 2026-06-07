В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО

Кадриль, вальс, полонез – такие танцы объявляли ведущие и с удовольствием исполняли нарядные гости 6 июня в Пушкинский день России (он же День русского языка). Традиционный литературный бал, приуроченный к этой дате, состоялся в Отделе искусств СОУНБ, и проходил он под лозунгом "Друзья, прекрасен наш союз!"

Руководитель студии историко-бытового танца "Свита" Алена Садофьева перед каждым танцем подробно объясняла его фигуры, в итоге почувствовать себя причастными к пушкинской эпохе могли даже новички.

«Ежегодно мы собираемся в этом зале для того, чтобы вспомнить произведения Пушкина и отдать должное его искусству и вкладу в русскую культуру. В этом году бал посетили гости из Тольятти и Жигулевска. Бал можно назвать не только областным, но и международным – его почтили своим вниманием иностранные студенты Самарского государственного института культуры», - рассказала Алена Садофьева.

Студенты из Марокко, Сенегала и Эквадора прочитали один из главных хитов Пушкина – стихотворение «Я помню чудное мгновенье» – на русском и своих родных языках: арабском, французском и испанском.

Помимо традиционных танцев, которые исполняются из года в год, организаторы стараются разнообразить программу, и на этом балу гости в рамках викторины могли блеснуть своими знаниями произведений Пушкина и его биографии.

А НИА Самара приглашает посмотреть фотографии с бала.

Фото: Дильдина Светлана