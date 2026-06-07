Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарским владельцам лодок и катеров рассказали о новых требованиях
Самарским владельцам лодок и катеров рассказали о новых требованиях
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
Рост цен на память заставил производителей ноутбуков вернуться к 8 ГБ ОЗУ
Рост цен на память заставил производителей ноутбуков вернуться к 8 ГБ ОЗУ
В Кировском районе Самары водитель на тротуаре сбил женщину и подростка и уехал
В Кировском районе Самары водитель на тротуаре сбил женщину и подростка и уехал
В Кинельском районе мужчина стрелял в дом соседей
В Кинельском районе мужчина стрелял в дом соседей
В Самарской области днем и вечером 7 июня обещают грозу
В Самарской области днем и вечером 7 июня обещают грозу
У девушки в Новокуйбышевске нашли больше 30 свертков с наркотиком
У девушки в Новокуйбышевске нашли больше 30 свертков с наркотиком
В Рособрнадзоре предложили изменить формат домашних заданий в РФ из-за ИИ
В Рособрнадзоре предложили изменить формат домашних заданий в РФ из-за ИИ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО

190
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО

Кадриль, вальс, полонез – такие танцы объявляли ведущие и с удовольствием исполняли нарядные гости 6 июня в Пушкинский день России (он же День русского языка).  Традиционный литературный бал, приуроченный к этой дате, состоялся в Отделе искусств СОУНБ, и проходил он под лозунгом "Друзья, прекрасен наш союз!"

Руководитель студии историко-бытового танца "Свита" Алена Садофьева перед каждым танцем подробно объясняла его фигуры, в итоге почувствовать себя причастными к пушкинской эпохе могли даже новички.

«Ежегодно мы собираемся в этом зале для того, чтобы вспомнить произведения Пушкина и отдать должное его искусству и вкладу в русскую культуру. В этом году бал посетили гости из Тольятти и Жигулевска. Бал можно назвать не только областным, но и международным – его почтили своим вниманием иностранные студенты Самарского государственного института культуры», - рассказала Алена Садофьева.

Студенты из Марокко, Сенегала и Эквадора прочитали один из главных хитов Пушкина – стихотворение «Я помню чудное мгновенье» – на русском и своих родных языках: арабском, французском и испанском.

Помимо традиционных танцев, которые исполняются из года в год, организаторы стараются разнообразить программу, и на этом балу гости в рамках викторины могли блеснуть своими знаниями произведений Пушкина и его биографии.

А НИА Самара приглашает посмотреть фотографии с бала.

Фото: Дильдина Светлана

Фото по теме
Теги: В центре внимания Фоторепортажи

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026, 13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
Приглашенными гостями фестиваля стали писатели Марина Москвина, Дарья Донцова, Татьяна Толстая, Андрей Геласимов.
Общество
1067
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
30 мая 2026, 20:55
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
Мероприятие объединило ведущие СМИ не только областной столицы, но всего региона, а гостей всех возрастов ждала насыщенная программа.
Общество
1347
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
28 февраля 2026, 21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
45 коллективов из шести регионов страны, актеры и музыканты, ярмарка и творческие мастерские - на праздник ждут самарцев от шести лет.
Культура
2075
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
7 июня 2026  14:40
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
179
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
7 июня 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
281
В Самаре вводят дизайн‑код для нестационарных торговых объектов
6 июня 2026  16:29
В Самаре вводят дизайн‑код для нестационарных торговых объектов
801
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
6 июня 2026  11:14
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
740
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
5 июня 2026  21:45
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
1096
Весь список