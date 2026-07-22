В СОУНБ молодым читателям рассказали о хлебных достижениях Самарской губернии

22 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась увлекательная экскурсия «Хлебные рекорды». Гости узнали множество интересных фактов из истории хлебопечения в Самарской губернии. (0+)

Так, например, уже к концу XIX века в регионе производилось до 70% всей пшеницы Российской империи. Вплоть до 1917 года Самара считалась одним из мировых центров по переработке зерна и продаже муки. Всего за три первых года работы Самарская Хлебная биржа позволила увеличить обороты частных торговцев в пять раз. Цены на самарскую пшеницу влияли на стоимость хлеба во всей Центральной России.

«Самарская мука была известна на весь мир. Сорт муки "белотурка" особенно высоко ценился в Европе и шёл на экспорт в 17 стран. В журнале "Самарец" за 1889 год была опубликована следующая фраза: "Самарская пшеница – одна из лучших на свете, королева английская каждый день за кофеем кушает печенье из самарской пшеницы". Поставляли самарскую муку и к российскому императорскому двору. Самарская мука-крупчатка высшего сорта именовалась "белым золотом" и ценилась выше многих европейских аналогов», – рассказала лектор сотрудник отдела развития СОУНБ Мария Пашинина.

Благодаря экскурсии молодые читатели библиотеки узнали о таких важных фигурах самарской промышленности, как Шихобаловы, Неклютины, Башкировы. Каждое из этих семейств оставило значительное наследие в сфере самарского хлебопечения. Гостям рассказали о том, что на самом деле означает название макаронной фабрики «Верола», где в областном центре продолжают печь хлеб по дореволюционным рецептам, как изменилась индустрия в советские годы, к чему пришла в настоящее время, и многое другое.

Экскурсия «Хлебные рекорды» прошла в рамках проекта «Самарская губерния в лицах»: к 175-летию Самарской губернии». После неё все участники присоединились к общему чаепитию со свежими пирогами и булочками и поделились впечатлениями от экскурсии и непосредственно хлебобулочной «гордости» региона.

Фото: пресс-служба СОУНБ