ОЭЗ «Тольятти» наращивает инвестиции

Резиденты ОЭЗ продолжают демонстрировать уверенный рост. Объем вложений за январь–март 2026 года составил 4,5 млрд рублей – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 млрд рублей).

И еще немного цифр и результатов:

68,3 млрд рублей – общий объем инвестиций за все время работы площадки;

969 новых рабочих мест создано за 1 квартал 2026 года (всего – 6 535);

2,2 млрд рублей поступлений в консолидированный бюджет РФ только за первые три месяца года, а с начала работы ОЭЗ – 19,9 млрд рублей.

Площадка подтверждает статус одной из самых эффективных в России – 93% результативности в рейтинге Минэкономразвития РФ. Кроме того, ОЭЗ «Тольятти» входит в топ-5 клиентоориентированных зон страны.

Сегодня здесь реализуют проекты 45 резидентов, 24 завода уже функционируют.

Сегодня особые экономические зоны России отмечают День рождения. 22 июля 2005 года был принят федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», давший старт развитию одного из ключевых инструментов привлечения инвестиций, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Самарской области.

Фото: Минэкономразвития Самарской области