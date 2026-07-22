Самарская область приняла всероссийские соревнования по велоспорту памяти Владимира Петрова

В Самарской области прошли всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе, посвященные памяти заслуженного тренера СССР и России Владимира Петровича Петрова.

В течение трех дней юноши и девушки 15-16 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Забайкальского края, Воронежской, Ленинградской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской, Тюменской, Тверской и Самарской областей и сражались за высокие места в индивидуальной и групповой гонке и в критериуме. Участников приветствовал министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Победители и призеры соревнований:

Индивидуальная гонка 15 км

Максим Петухов

Кирилл Зырянов (оба - Санкт-Петербург)

Илья Шепелин (Республика Татарстан)

Анастасия Игнатьева (Москва)

Валентина Голыбина

Эрика Реппо (обе - Санкт-Петербург)

Групповая гонка 80 и 60 км

Кирилл Зырянов

Максим Петухов

Феликс Константинов

Дарья Тучина

Валентина Голыбина

София Королева (все - Санкт-Петербург)

Критериум

Кирилл Зырянов (Санкт-Петербург)

Арсений Кожухов (Ленинградская область)

Максим Петухов

Валентина Голыбина

Дарья Афанасьева

София Королева (все - Санкт-Петербург)

Владимир Петров - знаковое имя в истории отечественного велоспорта. В начале 1960-х годов Владимир Петров вместе с Валерием Кравцовым создал первый в Куйбышеве велоцентр. В 1969 году спортсмены Куйбышевского велоцентра завоевали две золотые медали чемпионов СССР в гонках на шоссе у мужчин и женщин. Владимир Петров возглавил сборную РСФСР, а велоцентр стал крупнейшим в стране. В 1980-х годах куйбышевские велоспортсмены составляли всю сборную СССР по шоссейным гонкам. Владимир Петров воспитал 4 чемпионов Олимпийских игр, 32 чемпионов мира, 8 победителей кубка Европы и 12 победителей Кубка мира.

Проведение подобных мероприятий - важный шаг для знакомства молодого поколения с историей велоспорта, мотивации к новым победам и развитию спорта в России, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото: Федерация велосипедного спорта России/ минспорта СО