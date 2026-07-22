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Подвели итоги широкомасштабных профилактических рейдов в Самарской области

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Вчера, 21 июля, на автомобильных дорогах Самарской области прошли широкомасштабные рейдовые мероприятия.

В Самарском регионе подвели итоги широкомасштабных профилактических рейдов.
Вчера, 21 июля, на автомобильных дорогах Самарской области прошли широкомасштабные рейдовые мероприятия.
По итогам рейдов полицейскими выявлено более 130 нарушений ПДД. Так, пресечено 5 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, 3 факта управления транспортными средствами без водительских прав.
За управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей требованиям технического регламента, задокументировано 31 нарушение.
Кроме того, выявлено 2 нарушения правил перевозки детей. Не остались без внимания и нарушения, допускаемые водителями мотоциклов. Сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 4 нарушения ПДД водителями мототранспорта.
Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственное поведение помогают сохранить жизнь и здоровье людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Полиция Самара

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