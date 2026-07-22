Подвели итоги широкомасштабных профилактических рейдов в Самарской области

В Самарском регионе подвели итоги широкомасштабных профилактических рейдов.

Вчера, 21 июля, на автомобильных дорогах Самарской области прошли широкомасштабные рейдовые мероприятия.

По итогам рейдов полицейскими выявлено более 130 нарушений ПДД. Так, пресечено 5 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, 3 факта управления транспортными средствами без водительских прав.

За управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей требованиям технического регламента, задокументировано 31 нарушение.

Кроме того, выявлено 2 нарушения правил перевозки детей. Не остались без внимания и нарушения, допускаемые водителями мотоциклов. Сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 4 нарушения ПДД водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственное поведение помогают сохранить жизнь и здоровье людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области