Я нашел ошибку
Главные новости:
23 июля в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на открытую лекцию «Я сегодня и я завтра». Психолог Самарской ассоциации психообразования объяснит, как понять, что ты выпал из текущего момента, и как с этим бо
В СОУНБ психолог расскажет самарцам о том, как жить здесь и сейчас
С начала купального сезона в Самаре на водных объектах проведено более 400 профилактических рейдов.
В Самаре усилена профилактика происшествий на воде  
На стадионе в селе Кошки представитель Общественного совета познакомил ребят с основами техники игры в хоккей. Участники отработали навыки владения клюшкой.
Полицейские и общественники региона организовали для детей спортивное занятие
В среду, 22 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работает в селе Винновка Ставропольского муниципального района.
Вячеслав Федорищев встретился с женами и детьми участников СВО в духовно-просветительском центре
Завершились районные этапы турнира по футболу среди дворовых и школьных команд Самары.
«Лето с футбольным мячом»: более 150 самарских дворовых и школьных команд приняли участие в проекте 
Свыше 8,7 тыс. жителей и гостей Самары посетили бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной.
8,7 тысяч самарцев посетили летний кинотеатр «Филин» с начала мая            
Выпускники второго потока региональной образовательной программы «Школа героев» продолжают работать над проектами, которые создали совместно с наставниками.
От образования до массового спорта: в регионе обсудили реализацию проектов выпускников «Школы героев»
В региональном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при инвестиционном комитете Самарской области.
Новые туристические проекты региона получили поддержку рабочей группы при инвесткомитете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.55
0.23
EUR 89.76
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев встретился с женами и детьми участников СВО в духовно-просветительском центре

131
В среду, 22 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работает в селе Винновка Ставропольского муниципального района.

В среду, 22 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работает в селе Винновка Ставропольского муниципального района. Здесь глава региона встретился с семьями бойцов специальной военной операции из Самарской области и Республики Мордовия, а также осмотрел инфраструктуру Паломнического центра.
Участниками первой смены духовно-просветительского центра, который начал работать на этой неделе в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре Самарской епархии Русской Православной Церкви, стали жены и дети военнослужащих.
Уникальное расположение монастыря, духовная атмосфера и близость к значимым историческим, археологическим и природным объектам создают оптимальные условия для восстановления душевного равновесия и обретения внутренней опоры.
«Здесь, на Волге, не только духовное просвещение, но и настоящее место силы, которое дает внутреннюю уверенность. Знаю, что все прикладывают усилия для того, чтобы ваши близкие, родственники возвращались домой. Они настоящие защитники. Вы не одни, мы все вместе с вами», – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к собравшимся.
Глава региона также отметил важную миссию государственного фонда «Защитники Отечества», которым совместно с Самарской епархией при поддержке регионального Правительства разработана комплексная программа, рассчитанная на 14 дней. Она включает индивидуальные и групповые беседы со священниками, участие в богослужениях и таинствах, а также психологическую поддержку.
«Спасибо, что вы объединяете, помогаете нашим ребятам прикоснуться к духовному, немного отдохнуть. Забота о тысячах семей – это дорогого стоит», – подчеркнул губернатор.
Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по Самарской области Наталья Полянскова рассказала, что в центре сформирована большая команда: священнослужители, а также психологи как из Самарского региона, так и Екатеринбурга. «Они работают и с детьми, и со взрослыми. Мы одна большая семья, – отметила она. – Это первый опыт. Аналогичный центр был открыт в Псковской области в Печорах».
Со своей стороны, участницы первой смены поблагодарили губернатора, правительство региона, представителей Самарской епархии и госфонд за организацию работы центра.
«Большое спасибо, что вы переживаете наше горе вместе с нами. Не только мы приходим в церковь, но и наши дети. Здесь был первый поход ребенка на литургию в День Казанской иконы Божией Матери, и я со стороны смотрела на него, на то, как он ко всему относится. Он тихонько молился. Мы все надеемся, что наши воины вернутся», – поделилась Ольга Ушакова.
«Сплотились в одну группу и жены бойцов. Мы как одна семья», – дополнила она. Для детей, как отметила Ольга, в центре также организованы творческие занятия: лепка и рисование.
Руководитель области пожелал участникам смены набраться сил и внутренней уверенности. «И как бы там ни было, что бы ни пытались сделать наши противники, Победа будет за нами. Молимся за наших ребят. Уверен, что очень скоро мы все будем радоваться нашей большой Победе», – сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
255
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
22 июля 2026  12:06
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
271
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
22 июля 2026  11:05
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
295
Во вторник, 21 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого уделили внимание обеспечению региона топливом.
21 июля 2026  19:35
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил облправительству вместе с прокуратурой проработать меры по контролю за формированием цен на АЗС независимых компаний в регионе
1163
Во вторник, 21 июля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в Правительстве Самарской области обсудили предварительные итоги единого государственного экзамена выпускников школ и развитие системы среднего профессион
21 июля 2026  19:17
Итоги ЕГЭ и развитие системы СПО: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
633
Весь список