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Новые туристические проекты региона получили поддержку рабочей группы при инвесткомитете
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Новые туристические проекты региона получили поддержку рабочей группы при инвесткомитете

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В региональном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при инвестиционном комитете Самарской области.

В региональном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при инвестиционном комитете Самарской области. Участники рассмотрели две инициативы в сфере туризма и гостеприимства, претендующие на включение в перечень стратегических инвестиционных проектов региона.
Открывая заседание, заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк отметил значимость поддержки инвесторов и сохранения инвестиционной активности в регионе. «Всесторонняя поддержка и сопровождение инвестпроектов позволяют инициаторам не только сокращать затраты и быстрее запускать предприятия, но и продолжать динамичное развитие на территории Самарской области», - подчеркнул он.
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев рассказал участникам заседания о результатах работы делегации региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым на Петербургском международном экономическом форуме. «По итогам ПМЭФ 2026 года Самарская область заключила 13 инвестиционных соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 218 млрд рублей», – отметил Иван Манаев.

В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели два вопроса, связанных с реализацией туристических инвестпроектов на территории региона. Один из них связан с расширением действующего туристического комплекса в Тольятти. Реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, инфраструктуры и всесезонной рекреации в городе.
Еще один инициатор представил проект строительства дорожной гостиницы на территории Волжского района, которая расположится между Самарой и Тольятти. Как отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, создание нового комфортного отеля не только расширит номерной фонд и улучшит транспортную инфраструктуру, но и станет драйвером для развития прилегающей территории. 
По итогам обсуждения участники рабочей группы поддержали проекты и рекомендовали рассмотреть их на заседании инвестиционного комитета. 
Реализация представленных инвестпроектов полностью соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: Министерство экономического развития инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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