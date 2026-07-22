Полицейские и общественники региона организовали для детей спортивное занятие

В Кошкинском районе в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели для детей спортивное мероприятие.

На стадионе в селе Кошки представитель Общественного совета познакомил ребят с основами техники игры в хоккей. Участники отработали навыки владения клюшкой, ведения шайбы, выполнения передач и бросков, а также выполнили упражнения на развитие координации, ловкости и командного взаимодействия.

Сотрудники полиции и общественники напомнили детям о пользе физической активности и важности безопасного и содержательного досуга во время летних каникул.

В завершение встречи ребята поделились положительными впечатлениями, а полицейские и общественники пожелали им активного и безопасного отдыха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области