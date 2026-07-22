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«Лето с футбольным мячом»: более 150 самарских дворовых и школьных команд приняли участие в проекте 

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Завершились районные этапы турнира по футболу среди дворовых и школьных команд Самары.

Завершились районные этапы турнира по футболу среди дворовых и школьных команд. За выход в следующий этап поборолись мальчики и девочки двух возрастных групп (от 9 до 11 и от 12 до 13 лет) из 8 районов города.

«Традиционно мы проводим отборочные этапы в районах, по итогам которых команды выходят на городской уровень, а затем - в областной финал. Наш проект зародился в 2009 году по инициативе Александра Борисовича Фетисова и сначала охватывал только Железнодорожный район, а с 2011 года стал областным, теперь же вышел на федеральный уровень и охватывает 73 региона. В этом сезоне на городской этап у нас пошли четыре команды девочек в младшей группе и три - в старшей, семь команд мальчиков в младшей и восемь в старшей группе, всего 22 коллектива.  Ребята играют по упрощённым правилам: на уменьшенных полях, с укороченным временем и малым составом, что соответствует их возрасту. Победителей областного этапа  ждёт встреча с ветеранами клуба «Крылья Советов» - это отличная возможность почувствовать дух настоящего спорта и пообщаться с профессионалами», - рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта города Самары Дмитрий Чеканов.

Результаты районных соревнований распределились следующим образом. В Железнодорожном районе в двух возрастных категориях юношей победила школа №174. В Кировском районе среди юношей 2012–2014 годов первой стала школа №77, а в категории 2015–2017 годов — школа №34; у девушек в двух группах лучший результат показал «Альтаир». В Красноглинском районе юноши 2012–2014 годов выиграли соревнования в составе школы №68, а юноши 2015–2017 годов - командой спортивной школы «Чайка». В Ленинском районе среди мальчиков 2012–2014 годов победила школа №148, а в категории 2015–2017 годов - школа №132. В Октябрьском районе младшие юноши первенствовали со школой №155, а старшие юноши и девушки — с командой «Октябрята». В Промышленном районе юноши всех возрастов заняли первое место, победителем среди девочек 2012-2014 годов стала команда ССК "Виктория", а среди категории 2015-2017 команда школы №178. В Самарском районе среди мальчиков победила школа №63, а среди девочек 2015–2017 годов - команда Центра эстетического воспитания детей и молодёжи. В Советском районе абсолютным победителем среди юношей и девушек 2012–2014 годов стала школа №80, а среди юношей 2015–2017 годов - школа №28.

«При поддержке городской администрации и департамента физической культуры и спорта мы создали спорткомплекс при школе №28 в 2022 году, и он стал центром футбольной жизни Советского района. Здесь тренируются дети не только из нашей школы, но и из ближайших образовательных учреждений. Команда 2015 года в этом году выиграла районные соревнования и уже давно не проигрывает в других турнирах - например, в первенстве «Золотой дубль» они взяли и Кубок, и Чемпионат. Конечно, успех команды - это труд всех ребят, в том числе защитников, чей вклад не менее важен. Мы надеемся, что на городском этапе наши мальчики покажут достойный результат», - поделился руководитель футбольного клуба «Старт» при школе №28 Роман Трухин.

Финальные игры городского этапа всероссийского проекта «Лето с футбольным мячом» пройдут с 31 июля по 1 августа на стадионе «Нефтяник». Также, в рамках регионального проекта «Лето с футбольным мячом» для всех желающих организованы творческие конкурсы: видеороликов на лучшее владение мячом («Футбольный фристайл»), фотографий игроков и болельщиков («Футбольный болельщик»), а также рисунков и социальных плакатов, посвящённых футболу, летнему отдыху и активному образу жизни. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 августа на электронную почту letofootball@bk.ru.

Все участники получат дипломы, победители будут отмечены памятными подарками. Торжественное награждение пройдёт в конце августа в ходе финала 18-го регионального турнира.

Проект «Лето с футбольным мячом» реализуется региональным отделением Российского военно-исторического общества, Центром Управления Проектами, Областной Федерацией футбола при поддержке Правительства Самарской области. Проект осуществляется в Самарской области с 2009 года и ежегодно собирает сотни юных спортсменов, способствуя популяризации здорового образа жизни и развитию массового детского футбола. В Самарской области в 2025 году за лето в проекте приняли участие 36 тысяч детей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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