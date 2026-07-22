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В Самаре усилена профилактика происшествий на воде  

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С начала купального сезона в Самаре на водных объектах проведено более 400 профилактических рейдов.

С начала купального сезона в Самаре на водных объектах проведено более 400 профилактических рейдов с участием сотрудников управления гражданской защиты администрации города сотрудниками МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», подразделения полиции Управления МВД России по городу Самара, инспекторского отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области с привлечением общественной организации «Самара ОСВОД». В ходе профилактических патрулей отдыхающим разъясняют правила поведения у воды в жаркую погоду, предупреждают о рисках купания вне официальных пляжей. Всего на водной карте городского округа Самара отмечено более 70 несанкционированных мест для купания.  
 
Кроме того, с начала 2026 года инспекторами Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области проводятся мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности на воде. С начала навигационного периода с 1 апреля проведено 313 патрулирований, составлено 124 административных дела, отстранено 39 судоводителей от управления маломерным судном.  
 
«В общей сложности соответствующими службами безопасности на водных объектах проведено 489 патрулирований. В ходе профилактических патрулей члены групп проверяют наличие и сохранность установленных ранее аншлагов, запрещающих вход в воду, раздают памятки с мерами безопасного поведения на воде, рассказывают об опасности пребывания на «диких» пляжах и правилах оказания первой помощи», - пояснила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.  
 
Традиционно в Самаре официальные пляжи расположены под I, II и IV очередями набережной Волги, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский», в Красноглинском районе, на Мастрюковских озерах. Купание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, может обернуться составлением протокола и наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. За эксплуатацию пляжа без соответствующего разрешения грозит наложение штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30 тысяч рублей.   В целом на водных объектах Самары с начала купального сезона 2026 года произошло 6 происшествий. В результате несчастных случаев погибли 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей. Большинство трагедий зафиксировано в местах, не оборудованных для купания и отдыха. Причиной гибели детей на водоемах во всех случаях стало отсутствие присмотра со стороны взрослых и купание на неофициальных пляжах. Купайтесь только на официально оборудованных пляжах.  
 
Безопасность на воде зависит от соблюдения базовых мер предосторожности. Категорически запрещено заходить в воду в состоянии опьянения, заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах и оставлять детей без присмотра. Основные правила поведения на пляже: входите в воду постепенно, предварительно разогревшись или ополоснувшись, если вы сильно разгорячены на солнце. Не подплывайте близко к лодкам, катерам и судам, не устраивайте в воде опасные игры с захватами и нырянием. Также не рекомендуется использовать для плавания на открытой воде надувные матрасы, камеры или доски (их может отнести ветром или пробить).

Фото: пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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