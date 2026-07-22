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В Тольятти «партдесант» проверил ход капремонта школ и детских садов

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В Тольятти состоялось выездное совещание депутатов фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы, представителей городской администрации и родителей.

В Тольятти состоялось выездное совещание депутатов фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы, представителей городской администрации и родителей. Они посетили учреждения образования, которые в 2026 году ремонтируются в рамках федеральных и региональных программ.

Главный итог — работы на всех объектах ведутся по графику, к 1 сентября обновлённые школы и детские сады откроют свои двери для детей.

Второй корпус школы №70 ремонтируют по государственной программе «Развитие образования» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Сумма контракта — более 121 млн рублей. На сегодняшний день уже завершена замена оконных блоков, полностью обновлены фасад и внутренние сети водоснабжения. Активно ведутся внутренние работы: замена дверных блоков, отделка помещений на всех трёх этажах, ремонт санузлов и кровли, электромонтаж.

Как рассказал директор школы Артем Степанов, к процессу активно подключились родители и дети: «Мы вместе выбирали отделочные материалы, цветовую гамму. Стараемся, чтобы детям было комфортно и интересно. Считаю, что у нас это получается».

К новому учебному году для школы закупят мебель, оргтехнику и оборудование для спортивного зала.

Депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков отметил важность федеральной поддержки: «В прошлом году капитально отремонтировали первый корпус школы №70, в этом году глобальные преобразования начались во втором. Спасибо за поддержку министерству образования и городу, который выделил средства на оснащение и благоустройство территории».

Детский сад №162 «Олимпия» преображается буквально  на глазах, говорят родители, которые ждут открытия с нетерпением. Капитальный ремонт дошкольного учреждения оценивается в 28 млн рублей. Работы стартовали в марте. Подрядчик уже отремонтировал группы, музыкальный зал, лестничные марши, завершил электромонтаж, ремонт кровли и межпанельных швов, заменил окна и трубы канализации, отремонтировал крыльца и чашу бассейна.

Депутат Самарской Губернской Думы Владимир Дуцев, лично контролировавший ход работ с начала строительства, подчеркнул: «Детский сад преображается на глазах. Я неоднократно посещал объект. Радует, что работы завершаются в срок, и в августе обновлённый садик откроет свои двери. Сегодня вместе с нами были родители, они поставили оценку «отлично» — и это для нас очень важно».

В первом корпусе лицея №19 в этом году запланирован частичный ремонт учебных кабинетов, замена дверей и напольной плитки в коридорах, ремонт лестничных маршей, подвальных помещений, систем водоснабжения и канализации. Также установят системы экстренного оповещения и видеонаблюдения, проложат интернет-коммуникации. На эти цели из регионального бюджета направлено более 36 млн рублей. Директор лицея Денис Кизилов подтвердил, что работы ведутся строго по графику.

Всего в 2026 году в Тольятти по региональной программе капремонта обновляют шесть учреждений: школу №70 (2-й корпус), детский сад №162 «Олимпия» (1-й корпус), школу №4 (1-й корпус), лицей №19 (1-й корпус), лицей №51 и школу №58 .

Заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов отметил, что ремонт всех социальных учреждений находится на особом контроле главы города, департамента образования и депутатов.

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте  Екатерина Кузьмичева, подводя итоги «партийного десанта», сказала: «Традиционно мы контролируем качество капитальных работ, на которые выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Многое сделано, средства используются с умом, помогают шефы, помогает муниципалитет. Руководители образовательных организаций внимательно отслеживают сроки и качество. Впереди ещё есть время для завершения ремонта и подготовки к новому учебному году».

Депутат Денис Волков подчеркнул, что мероприятие проведено в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия»: «Депутатский корпус продолжает держать ситуацию на особом контроле: важно, чтобы каждый этап ремонта соответствовал высоким стандартам качества. Создание комфортных и безопасных условий для учеников — один из ключевых приоритетов Народной программы».

Напомним, что Народная программа партии «Единая Россия» включает 17 основных направлений и формировалась на основе более 25 млн предложений жителей . В 2026 году на её реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 5,9 трлн рублей, причём партия добилась дополнительного увеличения финансирования программы капремонта школ. В Самарской области работа над обновлённой версией документа — «Народной программой 2.0» — уже идёт, и в неё активно включаются предложения жителей.

 

Источник фото: Пресс-служба Самарской Губернской думы

Теги: Единая Россия Тольятти

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